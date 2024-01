Teste de DNA com mulher que poderia ser filha de Pelé dá negativo

O resultado do teste de DNA de uma mulher que pedia para ser reconhecida como filha de Pelé, falecido em dezembro de 2022 aos 82 anos, deu negativo, informou à AFP nesta quarta-feira (20) um dos herdeiros do 'Rei do futebol'.

"Sim, já fizemos os exames e já confirmou que não é irmã da gente. Já fizemos tanto nós por um laboratório e ela também fez e confirmou que não existe parentesco", afirmou Edinho, um dos sete filhos do ex-jogador.

A existência dessa mulher, de cuja vida se sabe muito pouco, se tornou pública em março, quando parte do testamento de Pelé foi revelado.