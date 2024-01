Há um ano, Brasil era eliminado pela Croácia na Copa do Mundo

Jogadores da Seleção Brasileira lamentam eliminação no jogo Croácia x Brasil, no estádio Cidade da Educação, em Al-Rayyan, pela Copa do Mundo 2022 Crédito: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Há exatamente um ano, uma desatenção nos últimos quatro minutos da prorrogação entre Brasil e Croácia mudou os rumos da Canarinho na Copa do Mundo de 2022. Na partida das quartas de final, a seleção verde e amarela acumulou mais um fracasso em mundiais ao ser eliminada nos pênaltis para os croatas em pleno Estádio da Cidade da Educação, no Catar. À época treinado pelo técnico Tite, o Brasil esbarrou na forte defesa croata durante todo o jogo. Os croatas conseguiram se segurar e manter a igualdade do placar até a prorrogação. No final da primeira etapa do tempo extra, porém, Neymar desequilibrou e colocou os pentacampeões com um pé na próxima fase. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O gol marcado pelo camisa 10 foi um verdadeiro golaço, ao tabelar com Rodrygo e Paquetá desde a intermediária até chegar na pequena área adversária. Antes de empurrar para o fundo das redes, o craque brasileiro ainda driblou o goleiro Sosa para deixar o Brasil em vantagem.

Esse gol também teve um caráter histórico, sendo o seu 77º pela amarelinha, o mesmo número assinalado pelo rei Pelé, de acordo com as contas da Fifa. Apesar disso, o feito gera controvérsias, já que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contabiliza que ainda faltariam mais 18 gols para alcançar o recorde. Polêmicas e discordâncias à parte, fato é que o gol acabou ofuscado por uma desatenção geral do sistema defensivo brasileiro. Faltando apenas quatro minutos para o apito final, os jogadores brasileiros se lançaram para o ataque em uma tentativa de ampliar o placar. Isso, no entanto, abriu brechas o suficiente para os croatas estragarem a festa sul-americana. Tanto é que aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, a Croácia recuperou a bola no campo de defesa, próximo à linha de fundo, e veio tocando em um contra-ataque rápido. A equipe carregou pelo meio e depois abriu para a esquerda, com Orsic. O atacante cruzou rasteiro para a área, onde Petkovic finalizou de primeira. A bola ainda desviou em Marquinhos, tirando o goleiro Alisson da jogada. Com o empate após estar com a partida resolvida, as emoções se inverteram de lado nas cobranças de pênalti. Nervosos, Rodrygo e Marquinhos desperdiçaram, enquanto que os despreocupados croatas assinalaram suas cobranças, dando o fim à partida em um 4 a 2 em que o melhor jogador canarinho, Neymar, não chegou sequer a realizar sua cobrança. Esta foi a quinta eliminação seguida da Seleção Brasileira para um europeu em mata-mata de Copa do Mundo. França (2006), Holanda (2010), Alemanha (2014) e Bélgica (2018) foram os responsáveis por eliminar o Brasil nas edições anteriores.