Pelé 'estaria muito preocupado' com Santos e seleção brasileira, diz seu filho Edinho

"Com certeza o nosso 'rei' estaria muito preocupado", responde Edinho, um de seus sete filhos, em entrevista à AFP por ocasião do primeiro aniversário da morte, em 29 de dezembro, daquele que muitos consideram o maior jogador de todos os tempos.

O lendário camisa 10 morreu aos 82 anos em São Paulo, devido a um câncer de cólon. Até o fim acompanhou as duas equipes que imortalizou e que defendeu durante a maior parte dos seus 21 anos de carreira (1956-1977).

"Parece que foi ontem que o nosso rei nos deixou", diz o filho, de 53 anos, a voz que mais se destaca na família de Edson Arantes do Nascimento.

Com a 'Amarelinha' do Brasil, Pelé foi o único jogador a conquistar três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970) e com a camisa branca do Santos ergueu a maior parte de seus troféus, incluindo seis ligas, duas Copas Libertadores e duas Copas Intercontinentais.

Com mais de mil gols marcados (1.283, segundo sua contagem), tornou famoso o futebol brasileiro e mudou para sempre o significado da camisa 10.

Mas 2023 teria sido um duro golpe para Pelé: pela primeira vez em seus 111 anos, o Santos foi rebaixado, na última partida do campeonato brasileiro, no estádio da Vila Belmiro, onde o 'Rei' foi velado com o comparecimento de mais de 230 mil pessoas.