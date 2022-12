Morre Pelé: relembre os números da carreira do Rei do Futebol

Rei do Futebol faleceu nesta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos após uma progressão do câncer no cólon intestinal, com disfunção renal e cardíaca

Pelé faleceu nesta quinta-feira, 29, após uma progressão do câncer no cólon intestinal. O Rei do Futebol leva consigo impressionantes números em 1.364 jogos em que deleitou os fãs de futebol com seu talento. Ao todo, foram 1.282 gols marcados, um recorde registrado inclusive pelos Guinness Book. 1.091 desses tentos foram com a camisa do Santos, outros 95 foram com a seleção brasileira e os outros 96 ocorreram quando ele defendeu o Cosmos e também em atuações com seleções paulista, do sudeste, time misto de Santos e Vasco e seleção do exército.

Dos 95 gols que marcou pelo Brasil, 12 ocorreram em Copas do Mundo, e foram fundamentais para que a seleção brasileira conquistasse três das cinco estrelas que hoje carrega no peito como pentacampeã do mundo. Ao todo, com a canarinho, Pelé ainda foi fundamental em outros 64 gols em que participou diretamente dando assistências, de acordo com levantamento do site Goal.

Na carreira em geral, Edson Arantes do Nascimento marcou 92 hat-tricks e marcou quatro gols em uma única partida 30 vezes. Todos esses números o ajudaram a conquistar 37 títulos na carreira. Os principais deles foram: três Copas do Mundo (1958, 1962 e 1970), seis Campeonatos Brasileiros com o Santos, além de Estaduais, torneios intercontinentais e mundiais. O Rei do Futebol parte aos 82 anos.

Números da carreira do Pelé

1282 gols no geral

- 1091 com o Santos

- 95 com a camisa da seleção brasileira (12 em Copas do Mundo)

- 64 com o Cosmos

- 32 gols com seleção paulista, sudeste, do exército e com um time misto de Santos e Vasco

30 vezes marcando 4 gols em uma partida



64 assistências com a camisa do Brasil



37 títulos conquistados

