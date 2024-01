Dono da festa, Zico marca duas vezes em jogo beneficente no Maracanã

Convidados de Zico para o jogo das estrelas perfilados antes do jogo beneficente Crédito: Divulgação/Jogo das Estrelas

Do outro lado, o Time Branco iniciou a partida com: Carlos Germano; Athirson, Aldair, Geromel e Sorín; Amaral, D’Alessandro e Djalminha; Éder, Renato Gaúcho e Palermo. Além disso, nomes como Sávio, Juan, Aloísio Chulapa, Grafite, Zé Roberto, Matheus Gonçalves, Amoroso, entre outros, estiveram no gramado do Estádio Jornalista Mário Filho. "Exatamente [momento de reverenciar quem nos deixou e celebrar a vida]. O Roberto [Dinamite] nem se fala, porque estamos sempre com os familiares. Hoje, tive a felicidade de conhecer o neto do Pelé e falar para ele da importância do Rei para a vida dos brasileiros. É gratificante, para nós, ver um evento como esse, torcida prestigiando, jogadores com alegria grande de vir aqui. A missão foi cumprida mais uma vez", declarou Zico ao SporTV após o apito final. Os gols do Jogo das Estrelas do Zico O primeiro gol do evento saiu dos pés de Palermo, aos dez minutos do primeiro tempo. Após tabelinha de Athirson com Djalminha, que encontrou o argentino dentro da área. O maior artilheiro da história do Boca Juniors bateu de primeira para o fundo do gol. A resposta do time Vermelho veio logo em seguida. No minuto seguinte, Petkovic deu belo passe elevado para Gilberto, que mandou de primeira para Adriano. Na pequena área, o Imperador apenas empurrou para as redes. Aos 18 minutos, o dono da festa guardou o dele. Depois de pênalti cometido por Geromel em Gilberto, Zico foi para cobrança e apenas deslocou Carlos Germano para virar a partida.

