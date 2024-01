Ceará inicia pré-temporada para 2024 com atividades remotas

O Ceará iniciou a sua pré-temporada para 2024 nesta terça-feira, 26. Conforme acordado antes do início das férias dos atletas, a comissão técnica alvinegra começou a preparação com trabalhos remotos, com foco em um melhor nível físico na reapresentação em Porangabuçu, marcada para o dia 2 de janeiro.

Nos cinco dias de treinamentos remotos, os atletas realizarão trabalhos físicos. De acordo com o clube, o elenco foi dividido em três grupos e um preparador físico do Ceará estará disponível para sanar dúvidas dos atletas durante os exercícios.

“Existem dois motivos bem plausíveis para o início desta pré-temporada de forma remota. Um deles é que existem atletas que vêm da Série A e, por lei, precisam de 30 dias de intervalo até a apresentação. E o outro motivo é a questão física desse grupo. Existem estudos que informam que atletas que chegam para os trabalhos no clube com cerca de 40% da sua capacidade física, precisam de cerca de duas semanas para estar no seu ápice, enquanto outros atletas, que iniciam os trabalhos praticamente zerados em relação ao ritmo de treinamentos levam, aproximadamente, quatro semanas para atingir isso. Nós já tivemos duas experiências bem positivas e decidimos seguir isso mais uma vez”, explicou o preparador físico do Ceará, Lucas Vinícius.