Ceará receberá aproximadamente R$ 2 milhões caso Caio Paulista seja vendido ao Palmeiras

Muito próximo de chegar a um acerto com o Palmeiras, o lateral-esquerdo Caio Paulista, que atuou pelo São Paulo em 2023, teve passagem pela base do Ceará e deve render cerca de R$ 1,86 milhão ao Vovô. Segundo o que noticiou o jornalista Alex Bispo, o Palmeiras tende a realizar uma proposta de aproximadamente 3,5 milhões de euros (R$18,6 milhões) para adquirir o atleta do Fluminense.

Ainda como atacante na época, o jogador defendeu a camisa do Ceará, na categoria sub-20, entre 2014 e 2015. Do total, o Alvinegro tem direito a 20% da fatia que for destinada para a equipe da Tombense, que detém 50% dos direitos do atleta. Somando a esta quantia de direitos econômicos, a equipe cearense também lucra pelo tempo que Caio passou na base do Vovô.