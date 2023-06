Seleção Brasileira já teve técnicos estrangeiros; relembre

O italiano Carlo Ancelotti será técnico da Seleção Brasileira a partir de junho de 2024. Ainda sem comandante desde o fim da Copa do Mundo de 2022, e com o fim de seis anos de Tite, o Brasil contará com o atual treinador do Real Madrid para o próximo ciclo.

Embora jamais um técnico estrangeiro tenha dirigido o Brasil em uma competição de Copa do Mundo, Ancelotti não será o primeiro gringo a comandar a Seleção. Relembre os nomes.

Seleção Brasileira: todos os técnicos estrangeiros

Três técnicos já assumiram a equipe do Brasil. O primeiro deles foi o uruguaio Ramón Platero, que assumiu a Seleção para a disputa do Campeonato Sul-Americano de 1925, realizado na Argentina. A equipe brasileira ficou em segundo lugar no torneio que terminou com os hermanos campeões.

O segundo estrangeiro a assumir o Brasil foi Jorge Gomes de Lima. Nascido em Portugal, Joreca, como era conhecido, teve um trabalho de destaque no São Paulo, quando conquistou o Campeonato Paulista em 1943.

Joreca dirigiu de forma conjunta a Seleção com Flávio Costa, técnico do Flamengo na época, em dois amistosos contra o Uruguai. Nas ocasiões, o Brasil venceu por 6 x 1 e por 4 x 0, respectivamente.

Por fim, o terceiro e último técnico estrangeiro a comandar o Brasil foi Filpo Nuñez, nascido na Argentina e naturalizado brasileiro. Ele foi o treinador da Seleção em apenas uma partida, na inauguração do Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, em 7 de setembro de 1965.

Na oportunidade, o time do Palmeiras, treinado por Filpo Nunez, representou o Brasil e enfrentou a Seleção do Uruguai, considerada uma das melhores do mundo, e venceu por 3 x 0.