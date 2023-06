Castelão é candidato para sediar estreia do Brasil nas Eliminatórias da Copa-2026

Palco de jogos da seleção brasileira na Copa das Confederações de 2013 e na Copa do Mundo de 2014, a Arena Castelão pode ser também o local da estreia da equipe nacional nas Eliminatórias para o Mundial de 2026. A Federação Cearense de Futebol (FCF) e a Secretaria do Esporte do Governo do Estado procuraram a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e colocaram o estádio como candidato a receber Brasil x Bolívia, em setembro.

Este será o primeiro compromisso da Amarelinha no torneio continental qualificatório para a próxima Copa, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Como a partida seguinte, na mesma Data Fifa de setembro, será contra o Peru, fora de casa, a intenção da CBF é atuar como mandante no Norte ou Nordeste para facilitar a logística.

A FCF e a Sesporte formalizaram junto à CBF o desejo de receber o duelo contra os bolivianos no Castelão. Outros Estados também fizeram o mesmo movimento, inclusive o Pará, que conta com o recém-reformado Mangueirão. Receber um jogo do Brasil também é sinal de prestígio entre as federações, o que deixa a disputa mais acirrada nos bastidores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A entidade máxima do futebol cearense e a pasta estadual esperam sensibilizar o presidente Ednaldo Rodrigues com a possibilidade de retorno da seleção ao Nordeste — o mandatário da CBF é baiano —, além da relação de sinergia construída entre jogadores e torcedores em Fortaleza em passagens anteriores.

Mauro Carmélio, presidente da FCF, e Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, em Programa de Capacitação da Fifa das Federações Estaduais de Futebol, em Doha, no Catar Crédito: Rafael Ribeiro / CBF

Sobre o assunto Dirigente do Santos, Falcão é cotado para trabalhar com Ancelotti na seleção; entenda

Danilo completa 50 jogos pela seleção brasileira e é homenageado pela CBF

Última vez da seleção em Fortaleza

Pouco mais de um ano depois da Copa de 2014, o Castelão sediou Brasil x Venezuela, pela segunda rodada das Eliminatórias do Mundial-2018, no dia 13 de outubro de 2015. No ocasião, o meia Willian, duas vezes, e o atacante Ricardo Oliveira anotaram os gols da equipe comandada por Dunga. Esta foi a última passagem da seleção em solo cearense.

Futuro comandante definido

Sob comando do interino Ramon Menezes, o Brasil terá o italiano Carlo Ancelotti como treinador a partir da segunda metade de 2024. Até lá, o técnico multicampeão cumprirá contrato com o Real Madrid e depois assumirá a seleção para o Mundial de 2026. A informação é do jornalista André Rizek, do Grupo Globo.

Portanto, nos seis primeiros jogos das Eliminatórias, a equipe nacional ainda não contará com o novo comandante. A CBF já cogita contar com outro nome na comissão técnica para realizar a transição e vê Paulo Roberto Falcão, hoje dirigente do Santos, como possibilidade.