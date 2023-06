Danilo completa 50 jogos pela seleção brasileira e é homenageado pela CBF

Lateral-direito, que disputou as Copas de 2018 e 2022 pelo Brasil, alcançou a marca no amistoso contra Guiné, no último sábado, 17

O lateral-direito Danilo atingiu um feito especial pela seleção brasileira no último sábado, 17, em amistoso contra a Guiné. A partida marcou o 50º jogo do defensor com a Amarelinha. Por conta disso, o jogador foi homenageado nesta segunda-feira, 19, por Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Durante o almoço do elenco, o dirigente fez um breve discurso e entregou a Danilo uma camisa com o número 50, para celebrar a marca. O atleta de 31 anos agradeceu a condecoração e falou sobre suas metas com a camisa do Brasil.

“É uma honra muito grande receber essa homenagem. Espero estar com vocês por muito mais jogos e agradecer o carinho e o empenho de todos vocês em cada jogo, em cada treinamento, e que a gente possa seguir nessa parceria em busca de conquistar grandes resultados e objetivos pela Seleção”, afirmou.

Convocado pela primeira vez em 2011, Danilo disputou as Copas do Mundo de 2018 e 2022 pelo Brasil, sendo titular na última. O lateral se tornou um dos nomes de confiança do técnico Tite e voltou a ser chamado pelo interino Ramon Menezes para a Data Fifa de junho.

A seleção está em Lisboa para enfrentar Senegal, já nesta terça-feira, 20. A equipe jogará no estádio José Alvalade, em Lisboa, às 16 horas (de Brasília).