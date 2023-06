Ancelotti será o novo técnico do Brasil a partir de 2024, diz jornalista

Italiano, que tem contrato com o Real Madrid até junho do próximo ano, vai indicar alguém para fazer a transição na seleção até sua chegada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu quem será o novo técnico da seleção. Após reuniões com Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, ficou decidido que o italiano Carlo Ancelotti assumirá o comando da equipe a partir de 2024. A informação é do jornalista André Rizek, do Grupo Globo.

No entanto, o anúncio não será neste momento. Isso porque o treinador tem contrato com o Real Madrid, da Espanha, até junho do próximo ano, fato que o impossibilita de assinar qualquer contrato até janeiro. Mesmo sem assinatura, a CBF entende já ter garantias. Uma delas é que o italiano vai indicar alguém para fazer a transição na seleção até sua chegada.

Sobre o assunto Dirigente do Santos, Falcão é cotado para trabalhar com Ancelotti na seleção; entenda

Danilo completa 50 jogos pela seleção brasileira e é homenageado pela CBF

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O profissional indicado dividirá a tarefa com Ramon Menezes, técnico interino e que vem treinando a equipe desde a saída de Tite, em dezembro de 2022. Ainda de acordo com o jornalista, o Real Madrid já está ciente de todos os passos.

O clube, inclusive, recebeu com naturalidade o desejo do treinador de buscar este novo desafio. Existe uma expectativa de que o time merengue possa até querer antecipar a saída de Ancelotti.

Até a chegada do novo técnico, o Brasil disputará seis jogos de Eliminatórias em 2023. Ano que vem, a competição só será retomada no segundo semestre, depois da Copa América, já com Ancelotti na função.

Falcão é cotado

O novo cotado para trabalhar com Carlo Ancelotti na seleção — segundo informações da Itatiaia — é Paulo Roberto Falcão, que atualmente está no Santos na função de diretor técnico.

Aos 69 anos, o Rei de Roma tem ligação forte com a Itália. Falcão fez sucesso no país como jogador e atuou ao lado de Ancelotti na década de 80. Assim, poderia ser um elo para a adaptação do treinador no Brasil.