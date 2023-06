Com gol de Vini Jr., Brasil goleia Guiné em amistoso marcado por protestos contra o racismo

O Brasil goleou Guiné por 4 a 1 neste sábado, em Barcelona, em amistoso preparatório para o início das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, em um jogo marcado por atos contra o racismo. Alvo de atos racistas no futebol espanhol, Vini Jr. marcou um dos gols da vitória da seleção brasileira.

O estreante Joelinton (37'), Rodrygo (30'), Éder Militão (47') e, por fim, Vini Jr. de pênalti (88') marcaram os gols brasileiros na partida, enquanto Serhou Guirassy (36') descontou para Guiné no estádio Cornellà-El Prat, casa do Espanyol.

Estafe de Vinícius Jr. relata caso de racismo antes de amistoso da Seleção na Espanha

O estafe do atacante Vinícius Júnior relatou um caso de racismo na entrada do Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha, onde a seleção brasileira realiza um amistoso contra Guiné.

Felipe Silveira, amigo e assessor do jogador do Real Madrid, declarou que um segurança o parou após passar pela catraca e disse: "mãos para o alto, esta é minha pistola para você". O funcionário, então, tirou uma banana do bolso e apontou para o brasileiro.

O episódio revoltou o estafe de Vinícius Jr, que chamou a polícia. Imediatamente, outros agentes do estádio apareceram para tentar acalmar os ânimos. As informações foram divulgadas pelo ge.