Dirigente do Santos, Falcão é cotado para trabalhar com Ancelotti na seleção; entenda

Ex-volante, que é amigo do treinador italiano, pode integrar a futura comissão técnica do Brasil e também atuar como interino no período de transição

O nome de Carlo Ancelotti e a possibilidade de acerto para dirigir o Brasil tem gerado uma série de informações e especulações. Inclusive sobre possíveis integrantes da futura comissão técnica. O novo cotado para trabalhar com o italiano na seleção — segundo informações da Itatiaia — é Paulo Roberto Falcão, que atualmente está no Santos na função de diretor técnico.

Aos 69 anos, o Rei de Roma tem ligação forte com a Itália. Falcão fez sucesso no país como jogador e atuou ao lado de Ancelotti na década de 80. Assim, poderia ser um elo para a adaptação do treinador no Brasil.

CBF e Ancelotti: saiba tudo sobre o acordo

A CBF decidiu esperar por Carlo Ancelotti. O italiano é o nome favorito da entidade para assumir o comando da seleção brasileira. Nos bastidores, a contratação já é dada como certa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até o final de junho de 2024 e já declarou que irá cumprir o acordo até o final. Desta forma, a ideia da CBF é esperar o término do vínculo do comandante com o clube espanhol para anunciá-lo.

Recentemente, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, exaltou Carlo Ancelotti. O mandatário rotulou o treinador como um dos melhores do mundo e revelou a preferência dos jogadores.

A seleção brasileira não tem um técnico efetivo desde a saída de Tite após o fim da Copa do Mundo de 2022. No momento, a equipe é dirigida por Ramon Menezes, que comanda o sub-20.