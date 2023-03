Yuri Alberto e Bremer são convocados pela seleção brasileira para enfrentar Marrocos

A seleção brasileira foi obrigada a cortar duas peças para o amistoso contra Marrocos e, com isso, Yuri Alberto, do Corinthians, e Bremer, da Juventus-ITA, foram convocados na noite do último sábado, 18. Os jogadores substituirão Richarlison e Marquinhos, que estão lesionados e foram cortados pelo técnico Ramon Menezes.

Yuri Alberto foi convocado pela primeira vez para a equipe principal da seleção um dia depois de completar 22 anos. Desde que chegou ao Corinthians, na metade do ano passado, o atacante atuou em 38 partidas, balançou as redes 15 vezes e deu cinco assistências. Nesta temporada, o camisa 9 do Timão participou diretamente de sete gols pelo Campeonato Paulista. Com a eliminação precoce da equipe no Estadual, sua partida oficial foi no último domingo, 12.

O jogador entrará na vaga que era de Richarlison. O atacante, que disputou a Copa do Mundo do Catar com a seleção brasileira, se machucou em uma partida pelo Tottenham no último sábado. Ainda não há informações oficiais sobre a gravidade da lesão muscular, mas o jogador deixou o gramado chorando.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Alvo da CBF para a seleção, Ancelotti reforça desejo de permanecer no Real Madrid

Médico da seleção brasileira explica ausência de Neymar na convocação por lesão

Sem Neymar e com muitas novidades, Ramon Menezes anuncia convocados da Seleção Brasileira

Zagueiro Bremer no jogo Brasil x Coreia do Sul, no Estádio 974, pela Copa do Mundo 2022 (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)



O segundo corte foi o de Marquinhos. O zagueiro do Paris Saint-Germain está em processo de recuperação de uma lesão no abdômen, sofrida na partida contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, há pouco menos de duas semanas. Para seu lugar, Ramon Menezes chamou Bremer, que também esteve no Mundial do Catar.

A seleção brasileira enfrentará o Marrocos no sábado, 25. Às 19 horas (de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, em Tânger, no Marrocos, o Brasil fará sua primeira partida depois da saída de Tite do comando. Ainda sem um nome certo para substituí-lo, a equipe será comandada pelo treinador interino Ramon Menezes, que recentemente foi campeão invicto do Campeonato Sul-Americano sub-20.

Tags