Alvo da CBF para a seleção, Ancelotti reforça desejo de permanecer no Real Madrid

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, revelou, em entrevista coletiva, que deseja permanecer na equipe espanhola, com a qual tem vínculo até junho de 2024.

"Já disse muitas vezes que ficaria no clube por toda a minha vida, mas isso é impossível. Essa é uma decisão que o clube tomará ao final da temporada, independentemente do que acontecer. Meu pensamento é que quero seguir e espero que seja assim. Eu desfruto de todos os dias que o clube me quer. Se me quer por três meses, desfrutarei, se for por 3 anos, também. Enquanto estiver aqui, agradecerei o clube por toda a minha vida", confessou o técnico de 63 anos.

O italiano, que já treinou Juventus, Milan, Napoli, Chelsea, PSG e Bayern de Munique, passou a ser especulado como principal candidato para assumir o posto de treinador da seleção brasileira, após a saída de Tite.

De acordo com informação divulgada pela ESPN, inclusive, o técnico multicampeão teria dito "sim" ao projeto da CBF, para comandar a seleção canarinho no meio de 2023. Ele, entretanto, nega.

Ancelotti também comentou sobre a possiblidade de deixar o Real, caso o clube não vença nenhum título nesta temporada.

"As regras escritas mudam e as não escritas, também. Mas estou convencido de que vamos ganhar algo nesta temporada e assim essas conversas se acabam", finalizou o comandante, que já venceu duas Ligas dos Campeões e dois Mundiais pelo Real Madrid.

Neste domingo, 19, os comandados de Ancelotti têm pela frente o Barcelona, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, e podem se aproximar da equipe catalã que lidera a competição, com 9 pontos de vantagem. A bola rola às 17 horas (de Brasília), no Camp Nou.

