Médico da seleção brasileira explica ausência de Neymar na convocação por lesão

Rodrigo Lasmar diz que camisa 10 do PSG não estará à disposição para amistoso contra o Marrocos em razão da lesão no tornozelo direito

Após a convocação do Brasil para a partida contra o Marrocos, o técnico Ramon Menezes foi questionado sobre a ausência de Neymar entre os escolhidos. Rodrigo Lasmar, médico da Seleção, explicou que o atacante sofreu uma lesão que impossibilitou seu regresso antes do amistoso.

“Ele não terá condições clinicas de se juntar a nós. Então, sob a nossa perspectiva, ele não teria condições de ser convocado na data de hoje”, disse.

Lasmar confirmou que vem mantendo contato com o departamento médico do PSG para saber da situação do craque. Neymar sofreu uma entorse no tornozelo na partida contra o Lille, pelo Campeonato Francês. O camisa 10 também deve perder o confronto de volta contra o Bayern de Munique, na Champions League.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Serão feitos novos exames no início da próxima semana. Mas para a nossa próxima convocação, que é o nosso objetivo especifico, ele infelizmente não terá condições clinicas de se juntar a nós”, afirmou.

Entre os nomes do ataque, Ramon Menezes convocou Antony, Richarlison, Rodrygo, Rony, Vinícius Júnior e Vitor Roque. Outro jogador que vinha sido convocado por Tite mas ficou de fora da lista foi Thiago Silva, que teve uma lesão ligamentar no joelho.

Tags