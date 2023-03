Richarlison sofre nova lesão e sai de campo chorando em jogo do Tottenham

A má fase de Richarlison pode ter um novo capítulo iniciado neste sábado, 18. O brasileiro deixou o gramado em lágrimas após ter sido substituído por uma lesão muscular no jogo do Tottenham contra o Southampton, pelo Campeonato Inglês. Recentemente, o atacante havia reclamado da falta de oportunidades e citado as lesões como um agravante para sua temporada ruim.

Titular no duelo válido pela 28ª rodada da Premier League, Richarlison se machucou sozinho com apenas 5 minutos de jogo e pediu substituição. Antes mesmo de sair do campo, o atacante começou a chorar e foi consolado por seus companheiros de equipe e comissão técnica.

Pouco antes da Copa do Mundo do Catar, disputada no final de 2022, Richarlison sofreu uma lesão na panturrilha que ameaçou sua presença no Mundial. No início deste ano, o atacante voltou a ficar afastado dos gramados por novos problemas musculares, desta vez na coxa.

Desde que chegou ao Tottenham, em julho do ano passado, o brasileiro ainda não justificou sua contratação. Nas 26 vezes que esteve em campo pelo clube, metade delas como titular, balançou as redes apenas duas vezes. Ambas no mesmo jogo, contra o Olympique de Marselha pela Liga dos Campeões, em setembro do ano passado. Desde então, não voltou a marcar com a camisa do time inglês.

Após a eliminação do Tottenham na Champions frente ao Milan, na última quarta-feira, 15, Richarlison demonstrou grande descontentamento com seu desempenho nesta temporada. Abalado com a derrota, o atacante questionou o motivo de não ter mais oportunidades como titular e chegou até a questionar a postura da equipe de Conte no jogo que culminou na queda no torneio continental.

