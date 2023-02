CBF anuncia amistoso da seleção contra o Marrocos em março

Nesta quarta-feira, 15, a CBF anunciou que a seleção brasileira disputará um amistoso contra o Marrocos. Para a ocasião, o treinador da equipe será o treinador do sub-20, Ramon Menezes. O confronto está marcado para o dia 25 de março, no Estádio Ibn Batouta, em Tânger, em território marroquino.

Recentemente, o comandante participou da campanha vitoriosa do Brasil no Sul-Americano sub-20. A Amarelinha se sagrou campeã invicta do torneio, no último domingo, 12, após bater o Uruguai por 2 a 0 na última rodada do hexagonal final da competição. Desde 2011 os brasileiros não levantavam o troféu, ficando de fora dos dois últimos mundiais.

Essa será a primeira vez da seleção brasileira em solo marroquino. O local da partida foi palco para as partidas do último Mundial de Clubes, que contou com a participação do Flamengo. Na Copa do Mundo 2022, Marrocos fez história ao se tornar a primeira equipe africana a avançar às semifinais da competição, sendo batida pela França por 2 a 0.

"Este é o início de um novo ciclo para o futebol brasileiro. E a CBF dá o pontapé inicial com a nossa seleção entrando em campo contra um adversário forte, que é o Marrocos, que chegou às semifinais da Copa do Mundo do Catar, no ano passado. Será um bom teste para a Seleção Brasileira Masculina. E, certamente, um jogo que irá despertar o interesse do torcedor brasileiro", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Técnico indefinido

Desde a saída de Tite, a CBF ainda não conseguiu contratar um técnico para ocupar o cargo. Com preferência por um estrangeiro, o principal nome especulado foi o de Carlo Ancelotti, atual comandante do Real Madrid. Tanto a principal entidade do futebol brasileiro quanto o italiano negam um acordo.

