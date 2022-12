Fortaleza Esporte Clube: saiba tudo sobre o Leão do Pici

O Fortaleza Esporte Clube é um time da cidade de Fortaleza, no Ceará, com mais de 104 anos de existência. O Tricolor de Aço, como é conhecido popularmente, vem impressionando outros times do Brasil pela reconstrução do elenco e da ficha técnica, resultando em duas campanhas consecutivas - e inéditas para um time nordestino - rumo à Libertadores.

Fortaleza Esporte Clube: como surgiu o Leão do Pici?

Em outubro de 1918, há mais de cem anos, o Fortaleza Esporte Clube foi fundado por Alcides Santos. O esportista cearense, natural de Maranguape, era membro da alta sociedade nordestina, e se apaixonou por futebol ao estudar na França, voltando ao Brasil com a ideia de fundar um clube futebolístico.

Ainda não existiam materiais necessários para a prática do esporte no Ceará. A primeira bola de futebol própria para utilização no esporte foi importada da Inglaterra por Alcides Santos, e em 1918 o Fortaleza Sporting Club foi fundado. O nome mudaria para sua versão “aportuguesada” após ser instaurado o Estado Novo de Vargas, em 1937.

As cores do Fortaleza são o vermelho, o azul e o branco, não coincidentemente as cores da bandeira francesa. Alcides Santos foi muito influenciado por sua moradia na França da Belle Époque, que por sua vez influenciou muito a comunidade fortalezense do século XX. Praças, monumentos importantes e outros aspectos do cotidiano cearense foram inspirados na estética da Paris efervescente do novo século.

O Fortaleza é considerado um clube poliesportivo, ou seja, não foca somente no futebol masculino, apesar de este ser seu principal foco e fonte de renda. O Fortaleza tem também times de futebol feminino, futebol de areia, basquete, futsal, handebol e outros, além de treinamentos de categorias de base e incentivo ao esporte.

Como o leão se tornou um símbolo do Fortaleza?

O Leão não é somente o mascote oficial do Fortaleza Esporte Clube, mas também é seu epônimo, ou seja, seu “apelido”. A adoção do leão como o símbolo oficial do Fortaleza se deu por conta das origens do Clube, que teve sua primeira sede em proximidade à Praça General Tibúrcio, conhecida popularmente na Capital como Praça dos Leões pelos animais ornamentais que enfeitam as escadarias e pátios da praça.

Mesmo após a mudança da sede da Gentilândia para o bairro Pici, o time continuou sendo identificado pelo animal, sendo então conhecido como “Leões do Pici”. A popularização também se deu por parte de jornalistas e comunicadores, em maior parte radialistas, que, nas transmissões de jogos, começaram a identificar os times por meio dos mascotes.

Hoje, o leão é o principal símbolo do time, dando nome a várias outras alcunhas também utilizadas para fazer referência ao clube. alguns exemplos são: Leão do Pici, Rei Leão do Brasil, e o popular entre os mais jovens “Laion”, que transmite a pronúncia em inglês de “lion” mas com a grafia em português.

O Leão conseguiu garantir sua permanência na Série A do Brasileirão ao conquistar 41 pontos corridos. (Foto: Kely Pereira/AE)



Maiores conquistas do Fortaleza Esporte Clube

Nos últimos quatro anos, a direção executiva e técnica do Fortaleza Esporte Clube conquistou títulos inéditos, como a vitória da Série B do Campeonato Brasileiro, o “Brasileirão”, e as duas idas consecutivas à Libertadores da América, em 2022 e 2023, algo inédito para clubes do nordeste na era dos pontos corridos.

Alguns dos anos mais difíceis para o clube cearense foram os oito anos de Série C, entre 2009 e 2017. Mas, com a reestruturação do time, a contratação de reforços, a vinda do atual presidente Marcelo Paz e do treinador Rogério Ceni, que deu as primeiras vitórias significativas ao clube em uma década, o Fortaleza voltou a espelhar suas grandes conquistas do passado.

Veja a seguir algumas das maiores conquistas do Fortaleza Esporte Clube em 104 anos de futebol:

Campeonato Cearense (45)

O Campeonato Cearense é a conquista mais numerosa do Fortaleza em competições. Por 45 vezes, o time levou o troféu; por dez vezes, a vitória veio de forma invicta, sem nenhuma derrota ao longo da competição. As últimas duas vezes foram em 2021 e 2022, anos históricos para o clube, que conquistou projeção internacional ao ficar no G4 do Brasileirão.

Torneio Inicio do Ceará (12)

O Torneio Início do Ceará foi uma competição de âmbito estadual jogada por quase 60 anos, entre 1920 e 1978. A competição servia como um “preparatório” para o campeonato estadual, sendo realizado em um dia, tradicionalmente.

O Fortaleza está empatado com seu principal rival, o Ceará Sporting Club, em números de vitórias no Torneio Início: ambos têm 12 títulos.

Taça dos Campeões Cearenses (2)

A taça dos Campeões Cearenses foi uma competição de curta vida, sendo realizadas somente quatro edições, entre 2016 e 2019. Nestas, o Fortaleza Esporte Clube conquistou 2 taças consecutivas, em 2016 e 2017. Por questões de calendário, a competição não foi realizada em 2020, 2021 ou 2022, não havendo previsão para o retorno das atividades.

Torneio Octávio Pinto Guimarães (1986)

O Torneio Octávio Pinto Guimarães foi realizado somente uma vez, em 1986, e o título foi conquistado pelo Fortaleza. A competição envolveu três estados da região Nordeste: Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, cada um representado por dois times locais; o torneio foi organizado pela Confederação Brasileira de Futebol.

Copa Cidade de Natal (1946)

A Copa Cidade Natal foi um evento comemorativo, realizado somente uma vez - da mesma forma que o torneio Octávio Pinto Guimarães - em 1946. O torneio surgiu a partir da instalação da iluminação no estádio Juvenal Lamartine, na cidade de Natal, onde a competição foi sediada. Participaram quatro times de futebol da região Nordeste.

América-RN (Rio Grande do Norte)

Fortaleza (Ceará)

Treze (Paraíba)

América-PE (Pernambuco)



Copa do Nordeste (2)

A Copa do Nordeste é um torneio de caráter eliminatório que acontece anualmente desde 1994, cuja taça já foi levantada duas vezes pelo Fortaleza, sendo o segundo time cearense a conquistá-la. Em 2019 e 2022, o Leão do Pici chegou até a vitória da Copa, a segunda sendo de forma invicta. A Copa do Nordeste é vista como um torneio de peso, por contar com competidores tradicionais do futebol brasileiro, como o Bahia e o Sport Club do Recife.

A Copa do Nordeste também é conhecida popularmente como Nordestão ou “Lampions”, uma junção de referências ao ícone da cultura nordestina Lampião e à Copa dos Campeões da Europa, a Champions.

Torneio Norte–Nordeste (1970)

O Torneio Norte-Nordeste foi uma competição entre times das duas regiões que aconteceu somente três vezes, entre os anos de 1968 e 1970. Na última edição do torneio, o vitorioso foi o Fortaleza Esporte Clube. Na temporada de 1971, o Torneio Norte-Nordeste acabou sendo integrado à Série B do Brasileirão, dando-se assim a extinção da competição.



Campeonato Brasileiro - Série B (2018)

No ano do centenário do Fortaleza, em 2018, o clube alcançou o seu maior título até hoje: o Campeonato Brasileiro da Série B, resultando na subida para a Séria A, levando o Fortaleza Esporte Clube ao maior patamar da prática de futebol no Brasil. Sob o comando do técnico Rogério Ceni, ex-goleiro do São Paulo Futebol Clube.

O campeonato brasileiro conquistado em 2018 pelo Fortaleza foi memorável para o clube por diversos motivos, mas alguns dos mais lembrados pelos torcedores são a presença de Ceni como liderança e ícone, e a liderança do time na tabela por quase todas as 38 rodadas, tendo um dos melhores aproveitamentos na história da competição. Cerca de um mês antes do fechamento da tabela e da decisão dos times que teriam acesso à Série A, o Fortaleza já estava classificado indiscutivelmente como o campeão da competição.

Com a liderança de Vojvoda no Fortaleza, o time conseguiu ir pela segunda vez consecutiva à Copa Libertadores da América (Foto: Aurélio Alves/ OPOVO)



Os maiores jogadores do Fortaleza Esporte Clube

Alguns jogadores marcaram a história do Fortaleza Esporte Clube nos seus 104 anos de existência. Veja exemplos de futebolistas que passaram pelo Fortaleza e são lembrados dentro do time:



Dude



Marcos Pereira da Silva nasceu em agosto de 1975, no município de Jaguaruana, no Ceará. Ao longo da sua carreira no futebol e no Fortaleza Esporte Clube, colecionou conquistas e se tornou o maior vencedor da história do time, com sete títulos do Campeonato Cearense pelo Fortaleza. Ao todo, foram 402 partidas ao longo de nove anos no clube.

Rinaldo



Rinaldo Santana dos Santos nasceu em agosto de 1975, na cidade mineira de Rio de Piracicaba. Ídolo do Fortaleza, se destacou por suas capacidades de artilheiro, sendo um dos maiores marcadores de gols da história do clube, com 108 gols em 199 jogos. Também chamado de “homem-raio”, Rinaldo ainda trabalha dentro do Fortaleza Esporte Clube, como auxiliar técnico da categoria sub-17, de base.

Clodoaldo

Clodoaldo Francisco Chagas Ferreira é natural do município de Ipu, no noroeste do Ceará. Nascido em dezembro de 1978, o ex-jogador de futebol do Fortaleza Esporte Clube é considerado um dos maiores que já fizeram parte do esporte no estado. Com sete títulos estaduais e a vice-liderança na artilharia do Fortaleza (126 gols), Clodoaldo é muito popular entre os fãs do Leão, apesar de sua controversa ida ao rival Ceará em 2006; um hino feito pelos torcedores eternizou o jogador na memória do clube: “Uh, terror, Clodoaldo é matador!”



Geraldino Saravá

José Geraldo Olímpio de Souza nasceu em Ipaumirim, no Ceará, em agosto de 1950. Dentre os grandes ídolos do Fortaleza Esporte Clube, é um dos mais velhos, mas também carrega uma das maiores honras: é o artilheiro do time, com 154 gols, além de também ser o maior goleador da história do Castelão, com 98 gols. Os pontos foram marcados nos anos de 1972 a 1976 e em 1981, quando Geraldino estava no Leão do Pici.



Marcelo Boeck

O goleiro Marcelo Boeck é gaúcho, natural da cidade de Vera Cruz. Nascido em novembro de 1984, Boeck fez parte da história do futebol cearense e do Fortaleza Esporte Clube ao vir para o time na temporada de 2016 como goleiro titular, auxiliando diretamente nas conquistas de acesso à Série B e à Série A, em 2017 e 2018, respectivamente. Boeck, que encerrou sua carreira no Fortaleza em 2022, era goleiro da Chapecoense na época da tragédia que acometeu o time em 2016.



Fortaleza Esporte Clube: temporada 2022



A temporada de 2022 do Fortaleza Esporte Clube foi marcada por acontecimentos e conquistas inéditas para o time, mas também por dificuldades e momentos de preocupação com a situação do time em relação ao Campeonato Brasileiro. Isso porque na primeira metade do Brasileirão, o clube terminou a 19ª rodada em 20º lugar, ou seja, em último.

A posição também é conhecida como “lanterna”, em alusão a outro esporte muito popular: o ciclismo, cujo maior troféu é o da Volta da França, ou Tour de France, como é mais conhecido. A expressão se originou a partir do uso das luzes vermelhas dos últimos vagões de trem como referência aos competidores que ficavam em último lugar entre os ciclistas; a expressão pegou e passou a ser utilizada no Brasil para indicar o time que conta com menos pontos na tabela.

A situação no primeiro turno do Brasileirão era de perigo e medo para o Fortaleza Esporte Clube e seus torcedores; a última posição era sinal de que havia algo de errado no clube e que seria possível que o time fosse rebaixado no mesmo ano em que jogou sua primeira Libertadores da América.

O choque dos fãs era também devido ao desempenho exemplar do time em 2021, que conquistou a classificação direta para a Libertadores por ter finalizado o Brasileirão em quarto lugar Tal colocação, conhecida como G4, dá direito ao clube de ir diretamente para a “Liberta”, como é conhecido o campeonato entre times da América Latina, sem passar pela fase pré-classificatória.

Mas, após a pausa no Brasileirão, o Fortaleza retornou no segundo turno com uma das campanhas mais vitoriosas já vistas na Série A do campeonato. Com nove vitórias, dois empates e duas derrotas, o Fortaleza saltou da 20ª para a 9ª posição no campeonato, ficando em segundo lugar no returno, perdendo somente para o Inter.

Novas contratações foram trazidas na janela que se abriu em julho, como Thiago Galhardo, Emanuel Brítez, Lucas Sasha e Otero, entre outros. Mudanças táticas, entrosamento de equipe, alinhamento da diretoria com o setor técnico e a continuidade do projeto do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda foram alguns dos fatores que resultaram no renascimento do Fortaleza Esporte Clube na temporada de 2022 do Brasileirão.

Agora, o futuro do Fortaleza é disputar sua segunda Libertadores consecutiva, algo jamais visto em clubes do Nordeste. Com a renovação do contrato de Vojvoda até o fim de 2024, anunciada no dia 18 de novembro de 2022, o projeto de estruturação do F.E.C planeja alcançar uma projeção maior para o time no Brasil, na América Latina e no mundo.

Conclusão

O Fortaleza Esporte Clube vem fazendo campanhas históricas nos últimos quatro anos. Campeonatos, Libertadores, recordes no returno… a remontada do Fortaleza, a partir da reestruturação da diretoria e do investimento técnico, já dá resultados.

O Fortaleza se tornou um companheiro frequente dos times do Sudeste e Sul, considerados “maiores” por terem mais títulos e mais receita. O que o Leão do Pici prova ao Brasil ao superar as dificuldades e conquistar ainda mais é que o futebol nordestino e cearense tem muito a oferecer.