Técnico do Fortaleza, Vojvoda comemora tricampeonato mundial da Argentina

Clube divulgou fotos das reações da comissão técnica tricolor, que é argentina, após título da Albiceleste na Copa do Mundo do Catar

A Argentina tornou-se tricampeã mundial na tarde do último domingo, 18, ao bater a França nos pênaltis. Quem comemorou a conquista foi o argentino Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza. O Tricolor do Pici publicou uma foto do treinador com os três filhos após o título da Albiceleste na Copa do Mundo de 2022.



Na imagem, Vojvoda está ao lado dos filhos com todos vestindo a camisa da seleção argentina. Na publicação, o clube escreveu: "Se eles estão felizes, eu tô feliz".

Nos comentários, a torcida tricolor reagiu. Muitos demonstraram carinho pelo do Leão e parabenizaram a Argentina pelo título, além de pedirem a conquista da Libertadores de 2023 com o Fortaleza.

O clube divulgou reações de outros membros da comissão técnica que também são argentinos. O Leão parabenizou Nahuel Martínez, Gastón Liendo, Luiz Azpiazu e Santiago Piccinini pela conquista da Albiceleste.

Vojvoda permanece no Fortaleza

Juan Pablo Vojvoda renovou com o Fortaleza por mais duas temporadas. Pelo clube do Pici, o argentino foi bicampeão cearense e levantou a taça da Copa do Nordeste. Levou ainda o Fortaleza às oitavas de final da Libertadores e disputará a maior competição do continente pelo segundo ano consecutivo.



