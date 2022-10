Fortaleza tem a segunda melhor campanha do returno da Série A

Para assumir a vice-liderança do returno, o Fortaleza contou com o segundo tropeço seguido do Palmeiras, que não vence há duas rodadas no Brasileiro

Após a vitória contra o América/MG por 2 a 1, fora de casa, o Fortaleza tem agora a segunda melhor campanha do returno do Brasileirão 2022. O Tricolor já somou 29 pontos, em 13 jogos a equipe conquistou nove triunfos, maior índice de um clube, dois empates e perdeu apenas duas partidas. Com 30 pontos, o Internacional lidera a metade final da competição.

Para assumir a vice-liderança do returno, o Fortaleza contou com o segundo tropeço seguido do Palmeiras, que não vence há duas rodadas no Brasileiro. Além disso, o time do Pici vem de uma invencibilidade de seis jogos, sendo quatro vitórias e dois empates. A última derrota foi contra o Fluminense, na 26ª rodada, por 2 a 1, no Maracanã.

A campanha fez o clube saltar da 20ª posição, ocupada ao final da 19ª rodada, para o 9º lugar, distante um ponto do América/MG, o qual está em uma colocação que deve classificar à pré-Libertadores. A recuperação no Brasileiro permite que o Fortaleza brigue, nas últimas seis rodadas, por vaga na competição de clubes mais importante do continente.

Últimas seis partidas do Fortaleza no returno

Fortaleza x Atlético/MG (33ª rodada)

Fortaleza x Coritiba (34ª rodada)

Palmeiras x Fortaleza (35ª rodada)

Fortaleza x Atlético/GO (36ª rodada)

Fortaleza x Red Bull Bragantino (37ª rodada)

Santos x Fortaleza (38ª rodada)



Recorde de vitórias fora de casa

O bom momento do Fortaleza permitiu ao time quebrar um recorde pessoal, com sete vitórias como visitante, a equipe cearense superou o número de triunfos da edição de 2021 do Brasileirão, quando venceu seis partidas. Na atual temporada, o desempenho representa um aproveitamento de 45,1% fora de casa.

Em 17 partidas atuando como visitante, o Leão não marcou gol apenas em um jogo. Os dois duelos que restam são contra o Palmeiras, no dia 2 de novembro, e contra o Santos, no dia 13 do próximo mês, quando se encerra a temporada 2022..

Vitórias do Fortaleza fora de casa na Série A 2022:

Flamengo 1 x 2 Fortaleza

Atlético-GO 0 x 1 Fortaleza

Cuiabá 0 x 1 Fortaleza

Ceará 0 x 1 Fortaleza

São Paulo 0 x 1 Fortaleza

Goiás 0 x 1 Fortaleza

América-MG 1 x 2 Fortaleza



