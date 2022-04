Tombense x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Tombense e Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado, 23 de abril (23/04), pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Cruzeiro tem à disposição o meia Leonardo Pais e o atacante Luvannor, reforços com a documentação regularizada e que podem estrear, mas apenas o primeiro deve começar jogando, no lugar de Waguininho. O zagueiro Eduardo Brock, que cumpriu suspensão contra o Remo, e o meia Neto Moura, que já jogou a Copa do Brasil pelo Mirassol, voltam ao time titular.

Pelo lado do Tombense, o clima é de reação após derrota por 2 a 0 para o Ceará pela Copa do Brasil, sofrida na quarta-feira. O treinador não quis antecipar a escalação que pretende mandar a campo. Entretanto, não tem problemas para este compromisso. Assim, deve repetir a base que vem atuando nesta Série B do Campeonato Brasileiro. (Com Gazeta Esportiva)

Tombense x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão Série B 2022 - Tombense x Cruzeiro

Escalação provável

Tombense

Rafael Santos, David, Jordan, Roger Carvalho e Manoel; Joseph, Zé Ricardo, Igor Henrique e Everton Galdino; Ciel e Keké.

Cruzeiro



Rafael Cabral, Rômulo, Eduardo Brock, Oliveira e Rafael Santos; Willian Oliveira, Neto Moura e João Paulo; Jajá, Waguininho (Leonardo Pais) e Rodolfo.

Quando será Tombense x Cruzeiro

Hoje, sábado, 23 de abril (23/04), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Tombense x Cruzeiro

Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais

