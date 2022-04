Palmeiras x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 23 de abril (23/04), pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Arena Barueri, em Barueri, São Paulo (SP), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O único desfalque certo do Palmeiras para o Derby é o zagueiro Luan, que segue se recuperando de lesão na coxa esquerda. No entanto, como o Alviverde teve pouco tempo de preparação após o jogo contra o Flamengo, não seria surpreendente se Abel Ferreira fizesse alterações pontuais na equipe.

Do outro lado, o Corinthians soma duas vitórias no Brasileirão, contra Botafogo e Avaí, e, com maior saldo de gols, está na liderança, à frente do atual campeão, Atlético-MG. No meio da semana, a equipe estreou com empate por 1 a 1 na Copa do Brasil, diante da Portuguesa-RJ. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2022 - Palmeiras x Corinthians

Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa (Gabriel Veron); Dudu e Rony.

Corinthians



Cássio; Fagner (Rafael Ramos), João Victor, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon (Paulinho), Renato Augusto; Róger Guedes, Willian e Jô (Júnior Moraes).

Quando será Palmeiras x Corinthians

Hoje, sábado, 23 de abril (23/04), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Corinthians

Arena Barueri, em Barueri, São Paulo (SP)

