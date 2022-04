Atlético-MG x Coritiba ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Coritiba se enfrentam hoje, sábado, 23 de abril (23/04), pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o duelo, a equipe conta com o retorno do artilheiro Hulk. O atacante havia viajado para Miami, nos Estados Unidos, para acompanhar o nascimento de sua filha, Zaya. Ele desfalcou o Galo na última rodada, diante do Athletico-PR, e no duelo contra o Brasiliense, pela ida da terceira rodada do Copa do Brasil.

O Coritiba vive boa fase e vem de um triunfo convincente sobre o Santos, pela Copa do Brasil. Após ter sido derrotado pelo próprio Peixe, no Brasileiro, o Coxa bateu o Alvinegro Praiano por 1 a 0, no Couto Pereira. A ótima atuação do goleiro João Paulo evitou uma vantagem ainda maior. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Coritiba ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes que assinaram ao serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2022 - Atlético-MG x Coritiba

Escalação provável

Atlético-MG

Éverson; Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Ademir e Hulk.

Coritiba



Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Andrey e Régis; Igor Paixão, Alef Manga e Clayton.

Quando será Atlético-MG x Coritiba

Hoje, sábado, 23 de abril (23/04), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Atlético-MG x Coritiba

Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais

