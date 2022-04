RB Bragantino x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

RB Bragantino e São Paulo se enfrentam hoje, sábado, 23 de abril (23/04), pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo, às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para essa partida, o São Paulo deverá contar com uma formação diferente da usada na última quarta-feira, contra o Juventude, pela Copa do Brasil. Tendo de lidar com uma verdadeira maratona de jogos, o técnico Rogério Ceni já adiantou que seguirá mantendo o rodízio do elenco.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, tem importantes desfalques. Além de Artur, que sofreu uma grave lesão na coxa esquerda durante a disputa do Paulistão, Maurício Barbieri não contará com Natan, Praxedes e Lucas Evangelista, que foram substituídos no duelo da última quarta-feira, com o Goiás, pela Copa do Brasil, por problemas físicos. (Com Gazeta Esportiva)

RB Bragantino x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2022 - RB Bragantino x São Paulo

Escalação provável

RB Bragantino

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Renan e Luan Candido; Jadsom, Eric Ramires e Yoran; Helinho, Sorriso e Ytalo.

São Paulo



Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Luan, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Nikão; Luciano (Rigoni ou Eder) e Calleri (Rigoni ou Eder).

Quando será RB Bragantino x São Paulo

Hoje, sábado, 23 de abril (23/04), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será RB Bragantino x São Paulo

Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo



