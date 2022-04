Fluminense x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Fluminense e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 23 de abril (23/04), pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Tricolor, que venceu o Cuiabá por 1 a 0 na jornada passada, tem quatro pontos e deseja encostar no primeiro pelotão. Do outro lado, o Colorado, que fez 2 a 1 no Fortaleza no domingo passado, aparece com três pontos na tabela. O time gaúcho terá a estreia da comissão de Mano Menezes, que assumiu o comando do time após a saída de Alexander Medina.

O Fluminense vem lutando contra o desgaste do excesso de competições. No meio da semana a virada de 3 a 2 sobre o Vila Nova-GO, na estreia na Copa do Brasil, demandou muito esforço. Apesar disso, o técnico Abel Braga consegue manter os jogadores motivados. Assim, eles esperam um duelo aberto diante do Inter. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2022 - Fluminense x Internacional

Escalação provável

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Pineida; André, Yago Felipe e Arias; Luiz Henrique, Willian e Cano.

Internacional



Daniel, Bustos, Mercado, Moledo e Renê; Gabriel, Liziero, Edenilson, Maurício e Carlos de Pena (Wanderson); Wesley Moraes (David).

Quando será Fluminense x Internacional

Hoje, sábado, 23 de abril (23/04), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Fluminense x Internacional

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

