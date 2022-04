Athletico-PR x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Athletico-PR e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 23 de abril (23/04), pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná, às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo na Globo, na TV aberta, e na rede social de streaming, Twitch, no canal do Casimiro. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em ascensão na temporada, o Flamengo vai colocar à prova o bom momento contra um time que foi pedra no sapato na última temporada: o Athletico-PR. Por sinal, o 2021 carioca começou a desandar após uma queda para o rival.

No ano passado, os clubes se enfrentaram pela semifinal da Copa do Brasil, em outubro. Após empate por 2 a 2 no jogo de ida, na Arena da Baixada, o Furacão fez 3 a 0 no Maracanã e eliminou o Rubro-Negro, à época comandado por Renato Gaúcho. (Com Gazeta Esportiva)

Athletico-PR x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

Twitch: no canal do Casimiro

Brasileirão Série A 2022 - Athletico-PR x Flamengo

Escalação provável

Athletico-PR

Bento, Orejuela, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Abner; Bryan García, Pablo Siles (Christian) e Terans; Canobbio, Vitinho e Marcelo Cirino.

Flamengo



Santos, Willian Arão, David Luiz e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Thiago Maia e Lazaro; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol.

Quando será Athletico-PR x Flamengo

Hoje, sábado, 23 de abril (23/04), às 16h30min (horário de Brasília)

Onde será Athletico-PR x Flamengo

Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná

