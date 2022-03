Pobretion: amizade com time do Ceará e ideias até se 'depilando no banho'

Fenômeno da internet, humorista tem quase dois milhões de seguidores no Instagram. Pobretion conversou com o podcast Futcast e contou sobre sua paixão pelo futebol

“Quando eu cheguei lá, os caras já me assistiam. Até o Gutin (o ex-técnico do Ceará, Guto Ferreira) já tinha visto meus vídeos.” É assim que Antonio Jefferson Azevedo, conhecido como Pobretion nas redes sociais, se apresenta no episódio de nº 10 do quadro Entrevista do FutCast, o podcast esportivo do O POVO. Fenômeno da internet, o humorista tem quase dois milhões de seguidores em sua conta do Instagram, e conversou com o repórter Lucas Mota sobre sua paixão pelo futebol.

De acordo com Pobretion, sua vida é marcada pelo esporte desde a infância. “Cresci torcendo pelo Ceará (...) Meus irmãos, meu tio que é fanático. Meu sonho era conseguir chegar no clube, mas é difícil, né. Então quando eu comecei a fazer vídeos, eles eram sobre o Ceará.” Quando criança, relata ele, chegou a participar da escolinha de futebol do Corinthians por alguns meses, mas não conseguiu permanecer por conta do custo.

Em julho de 2021, sua conta no Instagram foi apagada da plataforma repentinamente. Ao perder mais de um milhão de seguidores, Pobretion destaca que sabia que não poderia voltar com mais do mesmo: “Depois que o meu Instagram caiu e só voltou depois de quatro meses, eu não podia mais ser aquele Pobretion de antes. Tive que mudar meu conteúdo pra poder continuar ativo, então eu comecei a gravar vídeos sobre futebol.”

Pobretion: equilíbrio entre vida e trabalho

“Na internet, precisa ficar sempre pensando em coisa nova, inovando, senão não vai pra frente. Tudo na minha cabeça vira um vídeo agora, até me depilando no banho eu fico pensando em ideias pros vídeos.” Ele explica que, no começo, era difícil ter criatividade, mas agora que está mais experiente em criar conteúdo, elas vêm com mais facilidade.

Azevedo diz que, se ficar até mesmo um dia sem postar vídeos, no outro já está triste, desanimado. “Minha meta é postar todo dia. Se eu passar um dia sem postar, no outro dia tenho que postar alguma coisa, senão eu já fico mal. É difícil sempre ter que ficar postando, pensando em coisas novas, o tempo todo. Mas minha cabeça tá mais aberta, já tenho facilidade em criar.”

Pobretion: Conteúdo inovador

Uma parte do sucesso de Pobretion nas redes sociais pode ser atribuída à sua capacidade de produzir conteúdo para um público que se identifica com ele, do jeito de se vestir até as falas. O repórter Lucas Mota destaca o uso da linguagem característica do Ceará em seus vídeos: “A gente usa muita gíria, muitos termos específicos daqui. Embarcar a bola, o delegado do racha, chaboque do dedo…”

Antes de publicar vídeos humorísticos no Instagram, Pobretion participou do conhecido projeto “La Casa D’uz Vetin”, que pretende retratar a vida da juventude periférica de Fortaleza sob uma perspectiva diferente, de bom humor, diversão e comunidade. Apesar de ser humorística, a série conta também com críticas sociais à desigualdade, à evasão escolar e à existência da geração N (que nem estuda, nem trabalha).

Pobretion: Momentos marcantes

Ao final da Copa do Nordeste de 2020, com a vitória do Ceará, Pobretion publicou um vídeo sobre o time que viralizou na internet, um momento que descreve como uns dos mais marcantes da sua carreira. Hoje, diz ele, considera que vários jogadores do Ceará são seus amigos próximos, e frequentam sua casa. “O primeiro cara do Ceará que tive contato mesmo foi o Rick (Morais), e eu fui o primeiro amigo dele assim, de fora, sem ser jogador. A gente pegou uma amizade muito forte mesmo, soltamo raia aqui e tudo. Virou meu irmão.”

Sobre o assunto "Eu ainda não tenho nem noção do tanto que sou reconhecido", diz Pobretion ao O POVO

Por meio dele, explica, foi que conheceu os outros jogadores do time, e o ex-técnico Guto Ferreira, que atualmente trabalha no Bahia. “Quando cheguei lá, os caras já me assistiam, e eu nem sabia. Até o Gutin tinha visto um vídeo meu, bati até foto no colo dele. Entrei no campo, os cara me rebolaram pra cima, e aí já comecei a pegar amizade.”

Pobretion diz que já está se preparando para visitar o amigo na Bulgária, onde joga como atacante do clube Ludogorets Razgrad. Após a viagem, pretende visitar o amigo Saulo Mineiro, que joga no Japão. “A gente tá só ajeitando o dia que dá certo lá, e tal. E aí o Pobretion vai conhecer neve, ó. Vai conhecer neve é cedo! (risos)”



FutCast Entrevista com Pobretion; ouça



