Fenômeno da internet e torcedor do Ceará, Pobretion revela meta batida por amor ao clube

Antonio Jefferson, mais conhecido como Pobretion, é fenômeno na internet com quase dois milhões de seguidores no Instagram. Jovem da periferia de Fortaleza, ele viralizou nas redes sociais com vídeos engraçados sobre situações corriqueiras do dia a dia e do futebol. Torcedor do Ceará, o humorista é o entrevistado desta semana do "FutCast Entrevista", disponível nas principais plataformas de podcast (ouça abaixo).

Apaixonado pelo Alvinegro do Porangabuçu, ele começou a publicar vídeo mostrando a relação de torcedor com o clube de coração. O desejo de Pobretion era de que os conteúdos chegassem até o clube. E chegou.

"Desde criança torço pelo Ceará. Eu, meus irmãos, meu tio, somos todos fanáticos. Quando comecei a fazer vídeos do Ceará, minha intenção era conseguir chegar até o clube. Coloquei essa meta: 'tenho que conseguir chegar até o clube. Meu sonho é de que peguem o meu vídeo e coloquem lá (na página do Ceará no Instagram)'. Gravava os vídeos sobre o Ceará e dava 2 milhões, 3 milhões de visualizações. Sempre falava do Ceará. E assim deu certo, cheguei ao Ceará", lembrou ele entusiasmado.

Com a repercussão dos vídeos, Pobretion foi convidado para uma reunião no clube. "Me chamaram para alguns trabalhos. Conheci a galera. Hoje, vários jogadores do Ceará são meus amigos. Quando postaram o primeiro vídeo no feed deles, eu saí mostrando para todo mundo aqui em casa. Fiquei feliz demais. Consegui bater a meta que tinha colocado", contou.

Na entrevista para o FutCast, o humorista contou ainda sobre a relação com o futebol, a amizade com jogadores do Ceará e o processo de criação de conteúdo para o Instagram.



