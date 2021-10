"La Casa D’uz Vetin": quarto episódio será lançado no sábado, 23

Um antigo professor de História da rede pública de ensino, mais conhecido por seus estudantes como “Fêssor”, convocou ex-alunos para participar de um grande plano e mudar para sempre a vida dos jovens da periferia de Fortaleza. Em uma mistura da série espanhola “La Casa de Papel” com referências da realidade da capital cearense, “La Casa D’uz Vetin” é um sucesso desde seu lançamento em novembro de 2019. Neste sábado, 23 de outubro, com a divulgação do quarto episódio, os espectadores poderão entender melhor quais são as estratégias do personagem.

Na continuidade da narrativa, os “vetins” e “vetinhas” passaram por um longo período de treinamento e devem começar a ação. Além do local do golpe ser revelado, os policiais ficarão sabendo da situação e tentarão impedir o plano. “Será a retomada do grande plano do ‘corre que mudou o mundo’. É um plano misterioso, mas que, nesse quarto episódio, você começa a entender como vai acontecer. São os primeiros passos do plano acontecendo”, explica o diretor Yargo Gurjão.

De acordo com ele, o quinto episódio - que ainda não teve data de estreia revelada - será a conclusão do trabalho. “Esse plano vai mudar para sempre a vida dos jovens da periferia. O plano do Fêssor foi pensado há muito tempo. Relembrando que o Fêssor é um ex-professor que entendia todos os desafios da escola pública, com alunos que, muitas vezes, não podiam ir para a aula porque estavam em um território de guerra de facções, tinham que trabalhar ou tiveram um filho”, ressalta.

Segundo Yargo, a história é sobre os sonhos do protagonista e de todos os jovens periféricos de Fortaleza. “Uma das frases que tem nesse quarto episódio, que um dos personagens fala, é que eles vão construir a coisa mais poderosa que existe: uma ideia. O plano do professor é a construção de uma ideia que vai mudar a vida dos ‘vetins’ e das ‘vetinhas’”, afirma.

“La Casa D’uz Vetin” é uma série produzida por cearenses e já conta com mais de 1,8 milhões de visualizações em seus vídeos disponíveis no Youtube. A obra, realizada pela produtora de conteúdo Vetinflix, busca mostrar os super-heróis da periferia. “A Vetinflix é um grupo de pessoas que sentia que, dentro da cultura fortalezense, não havia representação periférica, com super-heróis da periferia. Assim como tem histórias fantásticas e de ação na Netflix, aqui em Fortaleza a gente também podia fazer isso. (A Vetinflix) é uma maneira de os jovens da periferia terem seus super-heróis e entenderem que eles também têm suas produções”, defende o diretor.

As gravações do quarto episódio passaram por uma série de mudanças para se adaptar ao contexto de pandemia. A produção, por exemplo, precisou arcar com os custos dos testes de detecção do coronavírus. Além disso, duas pessoas do elenco deram positivo e precisaram modificar seus papéis para respeitar o isolamento social.

“Tudo isso foi feito pela vontade de terminar o ciclo dessa série. Só o primeiro episódio tem mais de um milhão de visualizações. Muitos ‘vetins’ e ‘vetinhas’ que nos viam na rua falavam: ‘cara, eu já assisti o primeiro episódio 40 vezes’. Existe essa demanda de entender que a gente criou esse sentimento da cidade e até fora dele. E, mesmo que seja difícil e que tenhamos prejuízo financeiro, precisamos terminar a história por amor e respeito a todos os jovens periféricos”, indica Yargo Gurjão.

Ainda segundo ele, uma das principais diferenças dessa continuação para as outras já divulgadas foi o amadurecimento dos atores. Alguns deles tinham experiência com redes sociais, mas o modelo de gravação de uma série é diferente. Entretanto, nestes últimos dois anos, muitos participaram de outros projetos e aprimoraram seus conhecimentos.

O diretor cita que há várias ideias para o futuro da Vetinflix. Neste momento, a produtora traça perspectivas para mais séries e filmes. “Tem muita coisa que a gente ainda vai produzir. Mas o que posso falar é que as histórias são do cotidiano. Mostram os desafios do jovem da periferia, do trabalhador. Aquela menina que tem o sonho de ser dançarina, tem um filho e tem um Tiktok porque quer ser influenciadora digital. O menino que é entregador, mas também tem um sonho”, diz.

Para o diretor, o objetivo é continuar produzindo narrativas que representam as realidades de Fortaleza. “São histórias que existem, mas com a linguagem da periferia e de uma maneira popular para que todos gostem, deem risada e se emocionem. A Vetinflix não produz só humor. ‘La Casa D’uz Vetin’ não é só humor. Na verdade, no fundo, é uma série com um drama muito forte por trás”, reflete.



