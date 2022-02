Tombense x Cruzeiro ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Tombense e Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado, 12 de fevereiro (12/02), pela sexta rodada do Campeonato Mineiro 2022. A partida será disputada no estádio Almeidão, em Tombos, Minas Gerais, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





O Tombense é o sexto colocado na tabela com sete pontos conquistados após cinco rodadas. Foram duas vitórias, um empate e duas derrotas na competição, com cinco gols feitos e seis tomados.

Já o Cruzeiro é líder do certame com 12 pontos somados em cinco jogos. A Raposa conquistou cinco vitórias e uma derrota na competição até o momento, com sete gols feitos e três tomados.

Tombense x Cruzeiro ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Campeonato Mineiro 2022 - Tombense x Cruzeiro

Escalação provável

Tombense

Rafael Santos; David, Moisés Lucas; Anderson Jordan e Manoel; Gustavo Cazonatti; Alison e Marquinhos; Everton, Kleiton e Daniel Amorim.

Cruzeiro

Denivys; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Matheus Bidu; Willian Oliveira, Filipe Machado e Pedro Castro (Daniel Jr.); Thiago, Bruno José e Edu.

Quando será Tombense x Cruzeiro

Hoje, sábado, 12 de fevereiro (12/02), às 19 horas (horário de Brasília)



Onde será Tombense x Cruzeiro

Estádio Almeidão, em Tombos, Minas Gerais

