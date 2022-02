Bahia x Globo-RN ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Bahia e Globo-RN se enfrentam hoje, sábado, 12 de fevereiro (12/02), pela quarta rodada da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, às 17h45min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto SBT, no serviço de streaming Nordeste FC e na rede social TikTok. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





No grupo B, o Bahia ocupa a 5ª colocação com três pontos somados nos dois jogos que disputou, sendo uma vitória e uma derrota. Foram quatro gols marcados e três tomados pelo Esquadrão de Aço até o momento na competição.

Já o Globo, com três partidas já jogadas, ocupa a vice-lanterna do Grupo A (7ª posição) com dois pontos apenas somados. Foram dois empates e uma derrota até o momento, com dois gols feitos e sete tomados.

Bahia x Globo-RN ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

Nordeste FC: para clientes do serviço de streaming

TikTok: para usuários da rede social

Copa do Nordeste 2022 - Bahia x Globo-RN



Escalação provável

Bahia

Danilo; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio, Djalma; Patrick, Willian Maranhão, Daniel; Raí, Marco Antônio, Rodallega.

Globo-RN

André Zuba; Alessandro, Gravatá, Victor; Ramon, Márcio, Hítalo, Judson, Rômulo; Hiltinho e Adílio.

Quando será Bahia x Globo-RN

Hoje, sábado, 12 de fevereiro (12/02), às 17h45min (horário de Brasília)



Onde será Bahia x Globo-RN

Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia

