América-MG x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

América-MG e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 12 de fevereiro (12/02), pela sexta rodada do Campeonato Mineiro 2022. A partida será disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 16h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





O América-MG é o 4° colocado na tabela após cinco rodadas, com dez pontos conquistados em cinco jogos. Foram três vitórias, um empate e uma derrota do Coelho, com sete gols feitos e três tomados.

Já o Atlético-MG é vice-líder, também com dez pontos, três vitórias, um empate e uma derrota. O Galo está posições acima por ter marcado 11 gols e tomado apenas dois.

América-MG x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Campeonato Mineiro 2022 - América-MG x Atlético-MG

Escalação provável

América-MG

Jori; Raúl Cáceres, Conti, Gustavo Marques e João Paulo; Zé Ricardo, Lucas Kal, Juninho Valoura e Rodriguinho; Felipe Azevedo e Henrique Almeida.

Atlético-MG

Everson; Mariano, Nathan Silva, Réver (Godín) e Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho, Nacho Fernández e Savarino; Hulk e Keno (Sasha).

Quando será América-MG x Atlético-MG

Hoje, sábado, 12 de fevereiro (12/02), às 16h30min (horário de Brasília)



Onde será América-MG x Atlético-MG

Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais



