Ceará x Sampaio Corrêa ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e Sampaio Corrêa se enfrentam hoje, sábado, 12 de fevereiro (12/02), pela quarta rodada da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 19h45min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado ESPN e no serviço de streaming Nordeste FC. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





Embalado após a goleada por 5 a 0 sobre o Globo-RN, o Ceará entra em campo diante do Sampaio Corrêa-MA neste sábado, 12, às 19h45min, na Arena Castelão, com o objetivo de manter a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste e aumentar a invencibilidade histórica de 30 jogos sem sofrer derrotas na fase de grupos do certame regional, que perdura desde 2018.



Invicto nesta temporada, o início de ano do Alvinegro é o melhor desde 2016. Em três jogos disputados, a equipe comandada pelo treinador Tiago Nunes conquistou duas vitórias, sobre o Sergipe e Globo, e um empate, no Clássico-Rei diante do Fortaleza, obtendo 77% de aproveitamento neste recorte de partidas. Entre 2017 e 2021, o escrete preto-e-branco sofreu pelo menos uma derrota nos três primeiros jogos.

Ceará x Sampaio Corrêa ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: para clientes com TV por assinatura

Nordeste FC: para clientes do serviço de streaming

Copa do Nordeste 2022 - Ceará x Sampaio Corrêa



Escalação provável

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Richardson e Sobral (Marlon); Mendoza, Vina e Lima (Erick); Zé Roberto. Técnico: Tiago Nunes.

Sampaio Corrêa

4-3-3: Luiz Daniel; Mateusinho, Joécio (Pedro), Nilson Júnior e Eloir; Wesley Dias, Ferreira e Soares; Thiago André, Wendson (Popó) e Eron. Técnico: João Brigatti.

Quando será Ceará x Sampaio Corrêa

Hoje, sábado, 12 de fevereiro (12/02), às 19h45min (horário de Brasília)



Onde será Ceará x Sampaio Corrêa

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

