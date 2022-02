Náutico x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Náutico e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 12 de fevereiro (12/02), pela quarta rodada da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada na estádio dos Aflitos, em Recife, Pernambucano, às 17h45min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto SBT e no serviço de streaming Nordeste FC. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.





O Fortaleza fará seu primeiro jogo longe de casa na atual temporada neste sábado, 12, no estádio dos Aflitos, em Recife,contra oNáutico. O duelo está marcado para iniciar às 17h45min e é válido pela 4ª rodada do torneio. Enquanto o Leão quer voltar a vencer para se manter na ponta do Grupo A, o Timbu precisa do triunfo para acabar com a turbulência que tem passado nos últimos dias.



De quarta-feira para cá, houve confusão entre jogadores e torcedores do Náuticoapós um jogo pelo campeonato estadual, críticas com exposição dos problemas internos do time por parte do auxiliar técnico Guilherme dos Anjos em rede social, que culminou na demissão dele, e, posteriormente, queda do pai, Hélio dos Anjos, do comando técnico do Timbu.



Náutico x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

Nordeste FC: para clientes do serviço de streaming

Copa do Nordeste 2022 - Náutico x Fortaleza



Escalação provável

Náutico

Lucas Perri; Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro, Júnior Tavares; Djavan, Rhaldaney, Jean Carlos; Leandro Carvalho, Robinho (Ewandro), Kieza. Téc: Marcelo Rocha



Fortaleza

Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Jussa, Ronald, Lucas Lima, Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero. Téc: Vojvoda

Quando será Náutico x Fortaleza

Hoje, sábado, 12 de fevereiro (12/02), às 17h45min (horário de Brasília)



Onde será Náutico x Fortaleza

Estádio dos Aflitos, em Recife, Pernambucano

