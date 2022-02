Vina, Crispim e companhia: quem são os protagonistas do primeiro Clássico-Rei de 2022

Fortaleza e Ceará se enfrentam neste sábado, 5, pela Copa do Nordeste no primeiro Clássico-Rei de 2022. Candidatos a herói da partida não faltam nos elencos tricolores e alvinegros

Herói ou vilão? Noventa minutos vão definir as novas narrativas da história do Clássico-Rei. Quem vai decidir o primeiro embate entre Fortaleza e Ceará em 2022? A pergunta será respondida neste sábado, 5, em pleno Castelão com presença das duas torcidas.

Do lado tricolor, o trio Lucas Crispim, Yago Pikachu e Marcelo Benevenuto chega para o duelo como protagonista. No Alvinegro, Vina, Fernando Sobral e Luiz Otávio carregam a esperança do torcedor para decidir a partida a favor da equipe. Outros jogadores correm por fora, mas podem ser alçados ao papel principal do novo capítulo do Clássico-Rei.

Após a temporada de 2021 fantástica, o Fortaleza largou bem em 2022 com duas vitórias sobre Floresta e Sousa-PB. Para o Clássico, Lucas Crispim e Yago Pikachu ostentam o protagonismo no setor ofensivo do time do Pici. A dupla se destacou na temporada passada com gols e assistências.

Marcelo Benevenuto comanda o sistema defensivo do Leão. Melhor zagueiro do Tricolor em 2021, o camisa 5 tem a missão de parar o ataque do Ceará no clássico. O atleta ainda pode aparecer como surpresa na bola aérea e decidir a favor do Fortaleza.

Depois de desfalcar o Vovô na estreia, Vina se recuperou da Covid-19 e está apto para encarar o Leão. O meia é o principal jogador do elenco alvinegro e tem a responsabilidade de conduzir o sistema ofensivo do escrete do Porangabuçu. A lembrança do último confronto ainda está viva na memória do torcedor, assim como na do próprio atleta. O camisa 29 foi o protagonista do Ceará na goleada sobre o Fortaleza por 4 a 0, no segundo turno da Série A, em novembro passado, marcando dois gols.

Um dos atletas mais regulares do Ceará, Fernando Sobral é dúvida para o jogo. O clube não divulgou informações atualizadas sobre a recuperação do jogador de uma tendinite no pé esquerdo. Ele é peça importante no meio de campo alvinegro e tem status de protagonista na equipe.

Na zaga, o capitão e ídolo do Vovô, Luiz Otávio, tem a missão de parar o ataque tricolor, que já marcou sete gols em duas partidas. Assim como Benevenuto, o defensor do Porangabuçu também pode se consagrar no Clássico-Rei na bola aérea ofensiva.

Entre os coadjuvantes que podem roubar a cena no duelo, os estreantes em clássicos Zé Roberto, Iury Castilho e Richard, do Vovô, e Silvio Romero, Moisés e Lucas Lima, do Leão, têm capacidade de desequilibrar a partida.

Deste grupo, Zé Roberto e Richard devem ser titulares no Ceará. No Fortaleza, Lucas Lima tem vaga no time que sai jogando. Vojvoda pode surpreender e escalar Moisés entre os 11. A expectativa é de que o argentino Silvio Romero e Iury Castilho entrem no segundo tempo.

Não se pode esquecer de peças experientes nos elencos das duas equipes que conhecem bem a atmosfera do Clássico-Rei e já vivenciaram o protagonismo em outros encontros. Capitão do Fortaleza, Tinga foi o herói do bi no Campeonato Cearense de 2020, quando marcou gols nos dois jogos da final contra o rival.

O camisa 10 do Ceará, Steven Mendoza, também sabe o que é decidir jogo diante do Tricolor. Na goleada do Vovô por 4 a 0, ele deu três assistências.