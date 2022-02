Ceará possui dúvidas para o Clássico-Rei; veja provável escalação

Alguns atletas do Alvinegro de Porangabuçu já se recuperaram de Covid-19, mas ainda não estão em condição de jogo. Vovô e Leão se enfrentam neste sábado, 5, às 17h45min, pela terceira rodada da Copa do Nordeste

O Ceará iniciou a preparação para o Clássico-Rei na última quarta-feira, 2, e nas atividades realizadas o técnico Tiago Nunes pôde contar com o retorno de alguns atletas que se recuperaram de Covid-19. Mesmo assim, o treinador do Vovô deve ter algumas dúvidas para a partida deste sábado, 5, diante do Fortaleza, pela Copa do Nordeste.

Embora tenha voltado aos treinos já no último fim de semana, o zagueiro Messias é uma das incógnitas para o jogo por estar em transição, bem como Fernando Sobral, que ainda se recupera de tendinite no pé esquerdo. No sentido de desfalques, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o centroavante Jael serão baixas. O primeiro segue tratando de lesão no adutor esquerdo e o segundo realiza tratamento pós-cirúrgico de contusão no tendão de Aquiles.

Deste modo, o Vovô deve ir a campo com João Ricardo; Michel (Nino), Luiz Otávio (Gabriel Lacerda), Lucas Ribeiro, Victor Luiz; Richard, Marlon (Richardson), Mendoza; Vina, Castilho (Kelvyn) e Zé Roberto.

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste sábado, 5, às 17h45min, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão da rádio O POVO CBN. (Com informações de Horácio Neto, setorista do Ceará na rádio O POVO CBN)