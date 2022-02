Em coletiva, Vojvoda elogia Lucas Lima e fala que o meia pode atuar em outras funções

Técnico do Leão falou sobre a atuação do meia na partida contra o Floresta e o enxerga realizando outras funções em campo

Pedido de Vojvoda em 2021 e bancado pelo treinador para a atual temporada, Lucas Lima causou boa impressão nos dois primeiros jogos do Fortaleza na Copa do Nordeste. Testado em novas funções, o atleta mostrou que pode ser útil ao esquema da equipe de diversas formas, seja próximo da área ou realizando a transição entre defesa e ataque.

Em coletiva, o treinador argentino exaltou as qualidades do meia e que ele está apto para atuar em outras posições dentro do campo.

“Nós estamos sempre procurando diferentes variantes em jogadores. O Lucas pode jogar como meia, porque o conhecemos como meia. O jogador fisicamente pode ocupar diferentes posições dentro do campo. Ele tem inteligência para jogo importante. Muitas vezes ele necessita jogar de frente. Nós temos que saber aproveitar essa condição de Lucas nessas características de jogar de frente para o campo. Nem sempre precisa jogar assim, pode jogar de costas (para o gol). No segundo tempo fechou o jogo como segundo volante. Romarinho mais à frente de Jussa e Lima. Acho que temos que seguir testando”, comentou Vojvoda.

Desde a saída de Éderson, o Fortaleza se preocupa em preencher o setor onde atuava o ex-volante, que foi destaque da equipe na última temporada, tanto pela contribuição defensiva quanto na presença no ataque. Porém, o técnico Vojvoda pode ter encontrado no seu próprio elenco outro atleta que possa realizar as funções do volante em seu esquema.

Nos dois primeiros jogos, Lucas Lima atuou como um segundo volante, posição onde Éderson atuava, alternando a função com Matheus Vargas e sendo responsável pela ligação entre defesa e ataque do time.

Com bons números no início da competição, Lucas Lima foi o jogador que mais distribuiu passes certos no jogo contra o Floresta, sendo 69 ao todo. Além disso, o atleta teve 100% de aproveitamento nos sete lançamentos que realizou na partida, o que evidencia sua importante função na fase ofensiva.

No entanto, não só na contribuição ofensiva que o meia foi efetivo na equipe. Nos dois últimos jogos, o atleta foi o jogador com mais desarmes da Copa do Nordeste, segundo os dados do Footstats, com oito tentos, cinco a mais que Matheus Jussa, que também atuou nos dois jogos e exerceu a função de primeiro volante.

Para lembrar, nessa função, Éderson foi o quarto jogador com mais desarmes do Brasileirão 2021. Apesar de ter características diferentes do volante, Lucas Lima mostrou que pode ter a intensidade desejada pelo treinador, a fim de ser importante nos momentos com e sem a bola.

Apesar de ser apenas os dois primeiros jogos da temporada e contra equipes de menor expressão, diferente do que o Fortaleza aguarda nos próximos meses, Lucas Lima mostra uma nova face em relação ao que o torcedor estava acostumado.

Com contrato de empréstimo renovado até o fim de 2022, a manutenção do meia na equipe foi essencial devido ao elevado números de jogos previstos na temporada e, principalmente, para a disputa da inédita Libertadores pelo clube.

Experiente, o atleta vai para a sua sexta disputa da competição. Com 23 jogos realizados, divididos entre suas passagens por Santos e Palmeiras, Lucas Lima tem um gol marcado e seis assistências distribuídas, segundo os dados do oGol.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

