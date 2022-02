Homem Mau responde: quem é o favorito no Clássico-Rei? Veja o vídeo

O novo episódio do quadro do "Homem Mau" já está disponível no canal do O POVO no Youtube. De forma irreverente, Evaristo Nogueira analisa o primeiro Clássico-Rei de 2022 e dá pitacos sobre quem chega como favorito para a partida. Ele ainda opina sobre a contratação de Silvio Romero pelo Fortaleza, as expectativas para a temporada do Ceará e o desempenho de Lucas Lima no Tricolor. Leão e Vovô se enfrentam neste sábado, 5, pela Copa do Nordeste.

Assista abaixo:

