Casimiro ao vivo na Twitch: como assistir aos jogos online e grátis

Casimiro faz transmissão ao vivo, online e grátis dos jogos do Campeonato Carioca 2022 na Twitch. Próximo jogo que você pode assistir é Flamengo contra Fluminense

Conforme anunciou no fim de janeiro deste ano, o streamer Casimiro Miguel tem feito transmissão ao vivdos jogos do Campeonato Carioca 2022 em seu perfil na plataforma Twitch. Até o momento, o jornalista já exibiu três partidas - sendo a última Vasco x Nova Iguaçu - e a próxima é o clássico entre Flamengo e Fluminense. Você pode assistir online e grátis às transmissões de Casimiro, que são comentadas pelo streamer e também incluem interações entre o público por chat. O POVO detalha como ver as partidas pelo Twitch; confira abaixo:



Casimiro ao vivo na Twitch: preciso criar uma conta?

As transmissões de Casimiro são gratuitas e não precisam de conta para serem assistidas ao vivo. Porém, a função de bate-papo entre os espectadores, assim como outros recursos, é liberada apenas para quem tem conta na Twitch e estão logados.

Casimiro ao vivo na Twitch: como criar uma conta?

Para se cadastrar na Twitch, o primeiro passo é acessar o site da plataforma e clicar no botão roxo “Cadastre-se”, no canto superior direito da tela. O processo também pode ser feito pelo aplicativo, disponível para Android e iOS; O site então irá solicitar informações de cadastro: nome de usuário (que pode conter apenas letras e números, sem espaço), senha e data de nascimento. O cadastro pode ser associado a um número de telefone ou um e-mail. Independente da escolha, será realizada uma verificação; Após inserir suas informações, basta clicar em “Cadastre-se”; Se escolheu fornecer número de telefone, na etapa seguinte o site irá enviar uma mensagem de texto para o contato com um código que deve ser fornecido. Se escolheu e-mail, o processo é similar, mas o código será enviado à caixa de entrada; Com a verificação concluída, sua conta já estará feita. A Twitch pode solicitar, em acessos posteriores, a inserção de usuário e senha para fazer login e liberar as funcionalidades.

Casimiro ao vivo na Twitch: como assistir online e grátis

Com conta logada ou não, assistir às transmissões ao vivo de Casimiro é fácil: basta acessar o perfil do carioca na Twitch antes do início das partidas e o player em destaque será dedicado ao conteúdo desejado.



Casimiro ao vivo na Twitch: Flamengo x Fluminense

O clássico Flamengo x Fluminense acontece neste domingo, 6 de fevereiro (06/02), a partir de 16 horas (horário de Brasília). O embate, assim como outros do Campeonato Carioca, também serão exibidos por canais de TV aberta e serviços de streaming.



