Com Ceará e Fortaleza favoritos, Copa do Nordeste tem início neste fim de semana

A Copa do Nordeste 2022 tem início neste fim de semana com quatro jogos da primeira rodada. O trio cearense, Ceará, Fortaleza e Floresta, só estreia nos dias 29 e 30 de janeiro, após pedidos do Vovô e Leão pelo adiamento das partidas. Ao todo, dezesseis equipes nordestinas divididas em dois grupos miram o título da Lampions.

Os estados do Ceará e Paraíba são quem mais possuem representantes na competição, com três clubes cada um. Os paraibanos são representados pelo Botafogo, Campinense e Sousa.

Com dois clubes cada estão os estados da Bahia, de Alagoas e de Pernambuco. A dupla baiana é formada por Bahia e Atlético de Alagoinhas. Os alagoanos têm o CSA e CRB na Copa do Nordeste, enquanto os pernambucanos, Sport e Náutico.

Com um representante, estão Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe: Sampaio Corrêa-MA, Altos-PI, Globo-RN e Sergipe.

Ceará e Fortaleza, em 2022, serão os únicos participantes da Copa do Nordeste que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro. Com o rebaixamento de Bahia e Sport em 2021, a Lampions terá seis integrantes da Segundona. Além do Esquadrão e do Leão da Ilha, estão na Série B: CSA, CRB, Náutico e Sampaio Corrêa.

O Nordestão terá ainda quatro clubes da Série C, entre eles o Floresta. Os outros são: Altos, Botafogo-PB e Campinense. Os clubes da quarta divisão são: Atlético de Alagoinhas, Sousa, Globo e Sergipe.



Com Ceará e Fortaleza como os principais favoritos da edição 2022, o futebol cearense pode somar a quarta final consecutiva de Copa do Nordeste. Desde 2019, Vovô ou Leão disputa a decisão. Há três anos, o Tricolor superou o Botafogo-PB e conquistou o primeiro título do certame regional.

Nos últimos dois anos, o Alvinegro enfrentou o Bahia na final. Em 2020, o time do Porangabuçu conquistou o bi da competição. Em 2021, o Esquadrão levou a melhor e se tornou tetra do Nordestão.

Detalhe para a presença do Floresta na Lampions deste ano. O Verdão da Vila Manoel Sátiro conseguiu a classificação para a fase de grupos após superar o Santa Cruz e o Ferroviário na pré-Copa do Nordeste. Desta forma, o futebol cearense terá pela primeira vez três representantes no torneio.

Jogos da primeira rodada

1ª RODADA

22/1

CRB x Sport - 17h45min (Rei Pelé)

Bahia x Sampaio Corrêa - 17h45min (Fonte Nova)

23/1



Altos x Atlético de Alagoinhas - 16 horas (Felipão)

Sousa x CSA - 18 horas (Marizão)

25/1

Náutico x Campinense - 20 horas (Aflitos)

26/1

Botafogo-PB x Sergipe - 19h30min (Almeidão)

1/2

Ceará x Globo (Castelão)

2/2

Floresta x Fortaleza (Castelão)

*Após solicitações de Ceará e Fortaleza, os jogos dos cearenses na primeira rodada foram alterados para o início de fevereiro. Desta forma, a estreia do Vovô, Leão e Floresta no Nordestão será na segunda rodada. O Alvinegro visitará o Sergipe, no dia 29 de janeiro, enquanto o Verdão viajará até a cidade de Ceará-Mirim-RN para encarar o Globo. Em 30 deste mês, o Tricolor receberá o Sousa em casa.



Grupos

A primeira fase da Copa do Nordeste divide as equipes em dois grupos, A e B, cada um com oito clubes. As chaves foram definidas após sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, no último dia 6 de dezembro.

O Fortaleza está no grupo A junto com: Atlético de Alagoinhas, CSA, Campinense, Globo, Sampaio Corrêa, Sergipe e Sport.

Ceará e Floresta integram a chave B junto com: Altos, Bahia, Botafogo, CRB, Náutico e Sousa.

Campeões

Nove clubes ergueram a taça da Copa do Nordeste em 18 edições realizadas. Os baianos são os maiores vencedores da competição. Com título conquistado em 2021 sobre o Ceará, o Bahia igualou os quatro títulos do Vitória, que era até então o maior campeão do certame. O Ceará tem dois troféus, enquanto o Fortaleza, um.

Veja abaixo a lista completa de campeões:



Vitória - 4 (1997, 1999, 2003 e 2010)

Bahia - 4 (2001, 2002, 2017 e 2021)

Sport - 3 (1994, 2000 e 2014)

Ceará - 2 (2015 e 2020)

América-RN - 1 (1998)

Campinense - (2013)

Santa Cruz - 1 (2016)

Sampaio Corrêa - 1 (2018)

Fortaleza - 1 (2019)

Regulamento

Os clubes enfrentam os adversários da chave oposta. Portanto, os times do grupo A encaram as equipes do B. Os quatro melhores posicionados de cada lado avançam para o mata-mata. A classificação é definida após oito rodadas.

Em caso de empate em pontos ganhos entre dois ou mais clubes no fim da primeira fase, o desempate para efeito de classificação será definido observando os critérios abaixo:

Maior número de vitórias Maior saldo de gols Maior número de gols pró Menor número de cartões vermelhos recebidos Menor número de cartões amarelos recebidos Sorteio

Com exceção da decisão, disputada com ida e volta, as quartas de final e semifinal serão realizadas em jogos únicos.

Nas quartas, os times enfrentarão oponentes da mesma chave, com o primeiro colocado encarando o quarto, enquanto o segundo jogará contra o terceiro. Veja abaixo:

1º do grupo A x 4º do grupo A

2º do grupo A x 3º do grupo A

1º do grupo B x 4º do grupo B

2º do grupo B x 3º do grupo B

Já nas semifinais os clubes de chaves opostas voltarão a se enfrentar. Veja abaixo:

Vencedor do 1º do grupo A x 4º do grupo A enfrenta o vencedor do 2º do grupo B x 3º do grupo B

Vencedor do 1º do grupo B x 4º do grupo B encara o vencedor do 2º do grupo A x 3º do grupo A

Em caso de empate nas partidas disputadas nas quartas de final e semifinal, a classificação será definida através das cobranças de pênaltis.

Na final, em caso de empate em pontos ganhou entre os dois times após os confrontos de ida e volta, a definição sobre o campeão observará os seguintes critérios:

Maior Saldo Cobrança de pênaltis



