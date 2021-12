Copa do Nordeste 2022: saiba grupos e rivais de Ceará, Fortaleza e Floresta

Os representantes do futebol cearense na Copa do Nordeste 2022, Ceará, Fortaleza e Floresta, conheceram os grupos e os rivais da próxima edição do torneio após sorteio realizado nesta segunda-feira, 6, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O Tricolor ficou no grupo A, enquanto o Alvinegro e Floresta no B. Veja abaixo cada chave:

Grupo A

Fortaleza, Atlético de Alagoinhas-BA, Sport-PE, CSA-AL, Sampaio Corrêa-MA, Campinense-PB, Globo-RN e Sergipe-SE

Grupo B

Ceará, Bahia, Náutico-PE, CRB-AL, Botafogo-PB, Altos-PI, Floresta e Sousa-PB

Confira como foi o sorteio:

Vice-campeão da Copa do Nordeste 2021, o Ceará busca o tri na competição. Semifinalista na última edição, o Fortaleza tenta o bi no torneio. Já o Floresta estreia no certame regional.

Conforme regulamento, os clubes enfrentam os adversários da chave oposta. Portanto, os times do grupo A encaram as equipes do B. Os quatro melhores posicionados de cada lado avançam para o mata-mata.

