Final Libertadores 2021: Flamengo x Palmeiras; onde assistir, data e horário

Com Anitta na abertura, veja como e onde assistir ao vivo à final da Libertadores 2021 entre Flamengo e Palmeiras. Veja também a data do jogo, horário, local, quanto ganha cada time e as últimas notícias sobre a decisão

O clima de decisão toma conta da grande final do maior torneio sul-americano de futebol: a Copa Libertadores 2021. Neste sábado, 27 de novembro (27/11), Flamengo e Palmeiras se enfrentam em Montevidéu, capital do Uruguai, e disputam o título de melhor clube da América do Sul em um jogo que promete fortes emoções.

Os times entram no gramado do estádio Centenário a partir das 17 horas (horário de Brasília). Com a liberação de 100% da capacidade de público pelo governo uruguaio, cerca de 60 mil torcedores são esperados para a partida, que terá transmissão e você pode assistir ao vivo pelo SBT (TV aberta), Fox Sports e Conmebol TV.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), que organiza a Copa Libertadores, orienta os torcedores sobre os protocolos de acesso ao estádio e requisitos sanitários como apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19, uso de máscara e distanciamento social.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Gustavo Scarpa pode ser campeão pela primeira vez como titular no Palmeiras

Conmebol e Twitter realizam ação com torcedores para a final da Libertadores

Conmebol anuncia fim do critério do gol fora de casa em suas competições

“Apesar da situação sanitária estar sob controle e das altas taxas de vacinação no país, as medidas de cuidado e prevenção pela pandemia da Covid-19 continuem em vigor”, informou a Conmebol.

Vale lembrar que, em janeiro de 2021, a final da Libertadores 2020 entre Palmeiras x Santos ocorreu com restrição de público no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, em virtude do momento crítico da pandemia de Covid-19 no país.



Final da Libertadores 2021: presença de Anitta confirmada



Além do show das equipes dentro de campo, a grande final também contará com um reforço e tanto: após uma temporada nos Estados Unidos, a cantora Anitta está de volta ao Brasil e anunciou que fará uma apresentação na Libertadores. Apesar de botafoguense, ela disse, em entrevista ao podcast ‘Podcats’, que dá sorte aos rubro-negros.



Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo à final da Libertadores 2021, horário, data e arbitragem

Jogo: Palmeiras x Flamengo l Conmebol Libertadores 2021 (final)

Palmeiras x Flamengo l Conmebol Libertadores 2021 (final) Data e hora: 27/11/2021 l 17h

27/11/2021 l 17h Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai) Transmissão: SBT, FOX Sports e Conmebol TV

SBT, FOX Sports e Conmebol TV Árbitro: Nestor Pitana (Argentina)

Final da Libertadores 2021: ingressos para Flamengo x Palmeiras

Os valores para assistir à final da 62ª edição da principal competição entre clubes do continente variam entre US$ 200 (cerca de R$ 1.117) e US$ 650 (cerca de R$ 3.631), o que foi motivo de críticas, já que o valor mais baixo chega a ser maior que um salário mínimo do Brasil (que atualmente é de R$ 1.100). Até o momento, a torcida do clube carioca adquiriu quase o dobro dos ingressos comprados pelos torcedores do Verdão.



As vendas estão disponíveis em https://www.eventim.com.br/campaign/libertadores

Premiação da final da Libertadores 2021: quanto ganha o campeão?

Para os finalistas da Copa Libertadores, a premiação é bastante generosa. Enquanto que o vice-campeão fica com US$ 6 milhões (R$ 33,6 milhões), o clube que ficar com o título leva para casa a bagatela de US$ 15 milhões (aproximadamente R$ 84,1 milhões).

Sobre o assunto Evair é convidado pelo Palmeiras e viaja com a delegação para Montevidéu

Fifa sorteará chaves do Mundial de Clubes na próxima segunda

Bruno Henrique treina com elenco e não deve ser desfalque para o Flamengo na final da Libertadores

A premiação total para o grande campeão, somando o dinheiro recebido em cada uma das fases do torneio, será de aproximadamente R$ 126 milhões.

Final da Libertadores 2021: histórico de Flamengo x Palmeiras e quantos títulos têm cada um

Disputando a taça e um prêmio que chega a mais de R$ 120 milhões no gramado do estádio de nome Centenário, Palmeiras e Flamengo já se enfrentaram mais de cem vezes na história: foram 46 triunfos do Verdão, 42 vitórias do Mengão e 32 empates.

Com relação aos títulos recentes, os dois times têm praticamente o mesmo número de conquistas: enquanto que Palmeiras ganhou campeonatos brasileiros em 2016 e 2018, Flamengo levantou a taça em 2019 e 2020. Ambos também conquistaram duas Libertadores cada: rubro-negros em 1981 2019 e alviverdes em 1999 e 2020.

Com o domínio do futebol brasileiro nos últimos anos, os clubes lideram a lista de jogadores mais valiosos do Brasil e devem protagonizar mais um histórico capítulo neste sábado, dia 27 de novembro.

Tags