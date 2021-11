Gustavo Scarpa pode ser campeão pela primeira vez como titular no Palmeiras

Abel Ferreira modificou a equipe considerada principal do Palmeiras por diversas vezes na temporada, e Gustavo Scarpa parece ter crescido no momento certo. No mês que antecedeu a final da Libertadores, o meia formou uma dupla de sucesso com Raphael Veiga e pode comemorar neste sábado o seu primeiro título como titular pelo Verdão.

Isso porque Scarpa não esteve entre "os 11" em nenhuma das conquistas que tem pelo clube palestrino. Desde que chegou ao time alviverde, em 2018, o camisa 14 conquistou o Campeonato Brasileiro logo no primeiro ano e os três títulos da última temporada: Paulista, Libertadores e Copa do Brasil.

Na campanha do título do Brasileirão de 2018, Scarpa atuou em 12 partidas, sendo titular em oito delas. O meio-campista entrou no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, jogo que garantiu a conquista da taça com uma rodada de antecedência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando foi comandado por Vanderlei Luxemburgo, Scarpa viu seu prestígio diminuir. Na trajetória do time alviverde até o título do Paulistão, o meio-campista foi titular em apenas duas partidas. Quando Abel chegou, o jogador passou a receber mais oportunidades, ainda que não tenha feito parte da espinha dorsal da equipe.

Scarpa não entrou em campo em nenhum dos jogos que decidiram a Libertadores e a Copa do Brasil no início de 2021, assistindo do banco de reservas ao Verdão superar o Santos e o Grêmio, respectivamente. Em sua sequência como titular, Scarpa tem atuado pelo lado direito do campo, recebendo liberdade para circular e se associar com Veiga, que é o meia central da equipe. Ele é o jogador do Alviverde com mais assistências (22) e participações diretas em gols (30) na temporada.

A estreia de Scarpa pelo Palmeiras aconteceu em fevereiro de 2018. Desde então, o meia soma 172 partidas pelo clube, sendo 101 como titular. O jogador tem contrato válido com o Verdão até dezembro de 2022.

Sobre o assunto Anitta irá cantar na Final da Libertadores neste sábado, 27

Em busca do tri, Palmeiras viaja a Montevidéu para a final da Libertadores

Delegação do Palmeiras embarca para Montevidéu com festa da torcida

Tags