Conmebol anuncia fim do critério do gol fora de casa em suas competições

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) irá encerrar o critério do gol marcado fora de casa em suas competições. Em anúncio publicado nas redes sociais, o presidente da entidade, Alejandro Domínguez, alegou que o fim do gol qualificado promoverá maior "justiça esportiva" nos torneios organizados pela confederação.

Com a mudança, todos os gols passam a ter o mesmo valor e, o gol marcado pelo time visitante, deixam de ser critério de desempate. A decisão foi tomada durante reunião do conselho da entidade na sede da confederação, em Luque, no Paraguai. O encontro tratou dos preparativos para o encerramento da Copa Sul-Americana e final da Copa Libertadores, a ser disputada por Palmeiras e Flamengo, neste sábado, 27, às 17 horas, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.