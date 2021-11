Bruno Henrique treina com elenco e não deve ser desfalque para o Flamengo na final da Libertadores

Bruno Henrique não deve ser problema para o Flamengo na final da Libertadores, contra o Palmeiras, no Uruguai. O atacante deu uma passo importante em Montevidéu e já trabalha com elenco.

Ele se recupera de tendinite no joelho esquerdo. O atacante ficou fora dos jogos contra Internacional e Grêmio para justamente se preparar para a final.

O atacante sentiu o problema no duelo com o Corinthians, na semana passada. Foi um susto e tanto. O exame apontou tendinite, o que significou um alívio para o Flamengo. Bruno Henrique vinha fazendo fisioterapia e trabalhos leves no campo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Flamengo cumpre à risca o planejamento traçado para ter o elenco na melhor condição para a final da Libertadores. A tendência é a de que Renato Gaúcho tenha o time titular à disposição. Arrascaeta, que era a principal dúvida entre os titulares, ganhou minutos contra Internacional e Grêmio. Outro retorno importante foi o de Pedro, que entrou contra o Tricolor Gaúcho e vai ficar à disposição.

Sobre o assunto Anitta irá cantar na Final da Libertadores neste sábado, 27

Após tropeço no Brasileiro, Flamengo mostra confiança para a Libertadores

Flamengo chega ao Uruguai e faz primeiro treino para final da Libertadores

Tags