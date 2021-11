Conmebol e Twitter realizam ação com torcedores para a final da Libertadores

Tweets de torcedores serão projetados em tempo real no Edifício Anchieta, na Avenida Paulista, em São Paulo; e no Paredão da Rocinha, no Rio de Janeiro

A grande final da Libertadores da América de 2021, marcada para o próximo sábado, entre Palmeiras e Flamengo, contará com uma ação especial nas redes sociais, promovida pela Conmebol em parceria com o Twitter. Entre às 17h e 23h59 (de Brasília) do dia da partida, tweets previamente escolhidos de torcedores serão projetados junto a um contador em tempo real no Edifício Anchieta, na Avenida Paulista, em São Paulo, e no Paredão da Rocinha, no Rio de Janeiro.

“Desde que Palmeiras e Flamengo se classificaram para a final vemos os torcedores no Twitter ansiosos por esta data, apoiando seus times e esperançosos pelo título. Como o Twitter é onde essas conversas acontecem, resolvemos amplificar ainda mais o alcance dessas mensagens de apoio e, em conjunto com a Conmebol, fazer esta ação ainda inédita em um evento regional”, disse Mariana Romeu, gerente de parcerias para América Latina do Twitter.

“Acreditamos que o Twitter é um dos ambientes de debate e manifestação mais importantes da atualidade. É o espaço eleito pelos torcedores para apoiar as suas equipes e jogadores e interagir com outros fãs. A nossa intenção é potencializar este fenômeno, sempre com respeito e tolerância. Estamos muito felizes em contar com esta ação para a CONMEBOL Libertadores 2021”, acrescentou Cristina Benítez, gerente de comunicação digital da Conmebol.

Os tweets selecionados foram postados por torcedores com as hashtags oficiais do evento e dos clubes. São elas: #Libertadores, #Palmeiras, #AvantiPalestra, #CRF e #VamosFlamengo. Desde que os times se classificaram para a final, foram mais de 800 mil postagens com essas hashtags no Brasil.

