Fortaleza e Ceará voltam a duelar com torcidas presentes e elevam expectativa do Clássico-Rei

Após mais de 600 dias, maior clássico do futebol cearense volta a ser disputado com arquibancada dividida entre tricolores e alvinegros. Leão mira fim do jejum de vitórias para seguir encaminhado rumo à Libertadores, enquanto o Vovô quer alcançar pontuação de segurança para vaga em competição continental

O Clássico-Rei da noite de hoje promete ser um dos melhores dos últimos dois anos. E olha que, nesse período, Fortaleza e Ceará se enfrentaram na semifinal da Copa do Nordeste de 2020, e na terceira fase da Copa do Brasil deste ano.

A falta da torcida e, muitas vezes, o receio de uma eliminação em jogos de mata-mata, deixou o clima entre os rivais em campo bem abaixo do esperado. Desta vez, porém, a situação tem detalhes peculiares.

A começar pela volta do público. São mais de 600 dias desde o último Clássico-Rei ocupado até hoje, às 20 horas, no Castelão. Na parcial divulgada ontem, mais de 16 mil pessoas já estavam confirmadas, mas a estimativa da diretoria do Fortaleza, mandante do jogo, é de pelo menos 25 mil pessoas presentes.

Além do público, o fato de o dérbi acontecer na reta final da Série A — faltam seis jogos para o fim da competição — e de Leão e Vovô estarem muito próximo de seus objetivos, faz com que a vitória seja mais valorizada por cada um. Isso sem mencionar, claro, o gosto de ganhar do maior rival.

Vindo de quatro jogos sem vencer, o Fortaleza quer encerrar o jejum e seguir bem encaminhado para uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2022. Para o jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda não contará com o meia Lucas Lima, suspenso, e, provavelmente, ainda não terá Lucas Crispim à disposição. O ala-esquerdo treinou separado do grupo na segunda-feira, participou do aquecimento normalmente ontem — foi exibido ao vivo nas redes sociais do clube —, mas ainda deve cumprir protocolo de recuperação de lesão na coxa esquerda.

A novidade pode ser o retorno do atacante David, que se recuperava de edema na parte posterior da coxa direita. Já a volta do artilheiro Robson, que cumpriu suspensão jogo passado, é garantida.

No Ceará, uma vitória não só selaria o bom momento do clube, que conquistou 9 dos últimos 12 pontos disputados, como faria o Alvinegro alcançar a marca dos 45 pontos, que costuma livrar uma equipe do rebaixamento, muito embora a meta real do Vovô hoje seja conquistar vaga em competição sul-americana.

Para montar o Ceará, o técnico Tiago Nunes tem apenas uma dúvida. O atacante Erick trata um edema muscular na coxa direita e pode não ser liberado a tempo. Ele não participou do treino de ontem, em Porangabuçu.



Fortaleza x Ceará

Fortaleza

3-5-2: Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Pikachu, Éderson, Felipe (Jussa), Matheus Vargas e B. Melo; Robson e David (Depietri). Téc: Vojvoda

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Gabriel Dias, Luiz Otávio, Messias e B. Pacheco; F. Sobral e Fabinho; Rick (Erick), Vina e Mendoza; Jael. Téc: Tiago Nunes

Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 17/11/2021

Horário: 20 horas

Árbitro: Raphael Claus-FIFA/SP

Assistentes: Daniel Luis Marques-SP e Evandro de Melo Lima-SP

VAR: José Cláudio Rocha Filho-VAR-FIFA/SP

Transmissão: TNT, Premiere, Rádio O POVO CBN Fm 95.5 e AM 1010, YouTube e Facebook do O POVO (narração)

