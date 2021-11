Em recuperação de lesão, Erick é dúvida no Ceará para Clássico-Rei pelo Brasileirão

Ausente da vitória por 2 a 1 sobre o Sport-PE, no último domingo, 14, na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A, o atacante Erick segue em recuperação de lesão e é dúvida no Ceará para o Clássico-Rei da próxima quarta-feira, 17, às 20 horas.

O camisa 97 foi acionado no decorrer da derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, quarta-feira, 10, na Arena da Baixada, em Curitiba. No entanto, sofreu edema muscular na coxa direita e deu início a tratamento intensivo desde então.

O problema tirou o atacante do compromisso contra o Rubro-Negro de Recife e não garante presença diante do Fortaleza, no Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Erick, o técnico Tiago Nunes optou por Lima como titular.

Ainda sem definição sobre a situação do pernambucano de 23 anos, o Vovô tem o retorno certo do volante Fernando Sobral, que cumpriu suspensão automática na última partida após expulsão.

Com 42 pontos, o Alvinegro ocupa a 10ª posição do Brasileirão. O Tricolor, por sua vez, é o sexto colocado, com 49 pontos.

