Estado de saúde de Pelé hoje, 17: últimas notícias do Rei do Futebol

Pelé foi internado para passar por exames de rotina e, ao ser identificado uma lesão suspeita no cólon direito, foi submetido a uma cirurgia. Veja últimas notícias do estado de saúde do ex-jogador hoje, sexta, 17 de setembro (17/09)

O estado de saúde do ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, é estável na noite de hoje, sexta-feira, 17 de setembro (17/09). Após “instabilidade respiratória” na última madrugada, ele foi transferido à unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, onde está internado, mas já passou para os cuidados semi-intensivos depois de estabilização.

Estado de saúde de Pelé: por que o Rei do Futebol está internado?

Pelé foi internado na unidade hospitalar paulista em 31 de agosto para passar por exames de rotina e, ao ser identificado uma lesão suspeita no cólon direito, foi submetido a uma cirurgia no sábado, 4. Perto de completar 81 anos, o ex-jogador estava com seus exames de rotina atrasados por conta da pandemia de Covid-19.



Segundo a equipe médica do hospital, um “tumor foi identificado durante a realização de exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina e o material foi encaminhado para análise patológica”. O empresário de Pelé, Joe Fraga, alertou que o caso não era grave e não havia motivos de preocupação. Anteriormente, a equipe do astro precisou desmentir notícias de que ele teria sofrido um desmaio e que por isso estava internado.



Estado de saúde de Pelé: últimas notícias de hoje, 17

Pelé teve alta da UTI na terça-feira, 14. No mesmo dia, o hospital informou que ele apresentava boa condição clínica e, em seu perfil no Instagram, o ex-atleta publicou que estava “cada dia mais alegre, com muita disposição para jogar 90 minutos, mais a prorrogação”.



“Não pensem, por um minuto sequer, que eu não li as milhares de mensagens de carinho que recebi por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês por dedicarem um minuto do seu dia para me enviar boas energias”, disse Pelé.

Nesta sexta-feira, 17, a filha de Pelé, Kely Nascimento, publicou uma foto junto do pai e afirmou que ele está se “recuperando bem e dentro do quadro do normal”. “Ele não gosta quando eu falo isso então por favor não conta pra ele mas ele é um senhor. No quadro normal de um senhor da idade dele, depois de uma operação dessas, as vezes são dois passos para frente e um para trás”.

Estado de saúde de Pelé: complicações anteriores

Enquanto se recupera da cirurgia, Pelé precisa dedicar atenção a seu único rim. O astro retirou seu segundo órgão na década de 1970. Nos últimos 10 anos, ele já foi internado pelo menos seis vezes: duas devido a pedra no rim; duas para corrigir um desgaste no quadril; uma para operar a próstata; e, a mais recente, para retirar um tumor no intestino.



